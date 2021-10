Nach emotionalen Diskussionen: Mountainbike-Übungsgelände in Oberstaufen gestoppt

In Oberstaufen sollte ein Mountainbike-Übungsgelände entstehen. Doch der Gemeinderat stoppt das Vorhaben im Rainwald. Was sind die Gründe?

22.10.2021 | Stand: 12:31 Uhr

In Oberstaufen entsteht kein Moutainbike-Übungsgelände im Rainwald. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend entschieden. Seit 2019 wurde solch ein Übungsparcours in der Marktgemeinde geplant.

In der Sitzung der Kommunalpolitiker wurde es noch einmal deutlich: An dem hohen Stellenwert und der Sinnhaftigkeit, ein offenes Übungsgelände für Mountainbiker zu schaffen, hat niemand Zweifel. Das betonten Vertreter aller Fraktionen in ihrer Stellungnahme zu den aktuell überarbeiteten und deutlich reduzierten Plänen.

Allerdings gab Bürgermeister Martin Beckel zu, er und der Gemeinderat hätten unterschätzt, welche Bedeutung der Rainwald für Teile der Bevölkerung hat, und wie emotional das Thema diskutiert wird.

Oberstaufener wollen die Augen offen halten für alternative Flächen

Deshalb stimmte der Marktgemeinderat einstimmig dafür, das Projekt im Standort Rainwald zu stoppen. Gleichzeitig wurde ebenfalls beschlossen, weiterhin die Augen offen zu halten für alternative Flächen. Darüber hinaus solle an weiteren Maßnahmen zur Besucherlenkung im Mountainbike-Konzept festgehalten werden.

