"Leide, wie noch nie": Nadine Rieder in der schwersten Zeit ihrer Karriere

Nach dem geplatzten Traum von Olympia durchlebt Nadine Rieder „schwere Momente". Warum sich die 31-jährige Sonthoferin heute sogar um ihre Gesundheit sorgt.

13.06.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Sie hatte die beste Vorbereitung ihrer Karriere. Sie hat endlich ein Profi-Team mit Weltklasse-Strukturen im Rücken. Sie war in der Form ihres Lebens. Und doch ist Nadine Rieders Lebenstraum von Olympia geplatzt – zumindest für Tokio. „Es tut sehr weh, dass nun ausgerechnet in diesem Jahr alles so gelaufen ist. Ich erlebe sehr viele traurige Momente“, sagt die 31-jährige Sonthoferin. „Vielleicht erkenne ich eines Tages, dass auch dieser Rückschlag für etwas gut ist. Noch erkenne ich es aber nicht.“ Zu frisch ist besagter Rückschlag, zu tief die Wunden bei der deutschen Ausnahme-Mountainbikerin. Denn nach ihrer schweren Knöchelverletzung war für Rieder mit Rang 53 beim Weltcup in Albstadt und nach der Aufgabe in Nove Mesto auch der letzte Funke Hoffnung auf einen Start bei Olympia erloschen. Stattdessen sorgt sich die fünffache deutsche Meisterin nunmehr sogar um ihre Gesundheit.

Nadine Rieders Drama beginnt an Ostern

Die abermalige Leidensgeschichte Nadine Rieders findet ihre Wurzel am Ostersonntag. Auf ihrer Heimstrecke am Bildstöckle rutschte die Oberallgäuerin auf der angetauten Strecke weg, knickte mit dem Fuß um und landete mit ihrem gesamten Körpergewicht auf dem Sprunggelenk. Nach mehreren Untersuchungen, die aufgrund der starken Schwellung zunächst unpräzise waren, absolvierte Rieder einen mehrtägigen Videodreh mit ihrem Profi-Team „Ghost factory racing team“, fuhr sogar noch ein Rennen in Südtirol und danach ins Trainingscamp mit der Mannschaft. Erst in der Folge erhielt sie die ernüchternde Diagnose: zweifacher Außenbandanriss im rechten Fußgelenk sowie ein Bruch der Talusschulter im oberen Sprunggelenk und etliche sogenannte Mikrofrakturen im Innensprunggelenk. Die Cross-Country-Spezialistin war Anfang Mai zur Zwangspause verdonnert. Zur Unzeit.

Denn in diesem Mai standen auch die besagten Weltcups in Albstadt und Nove Mesto – die einzig verbliebenen Chancen, die Olympia-Norm zu knacken – an. „Ich habe das Positive gesehen, nämlich, mir Zeit zu nehmen zu regenerieren“, erinnert sich Rieder. „Ich war guter Dinge, dass ich bei den Rennen angreifen kann. Aber mein Körper hat die Reißleine gezogen.“ Albstadt wurde zur Tortur. „Es war die Hölle. Ich habe mich nur gequält, musste unglaublich leiden, wie noch nie in meiner Karriere. Es tut unglaublich weh, wenn man sieht, dass der Körper nicht kann, obwohl der Wille extrem ist.“ Rieder wurde 53., gab eine Woche später in Nove Mesto gar auf – für das Muster an Disziplin eine Rarität.

Aus für Olympia. Viel schlimmer noch: Nichts ging mehr. In der Heimat angekommen folgte der nächste Nackenschlag. Ein MRT ergab, dass sich im lädierten Knöchel Splitter gelöst hatten, die freien Gelenkkörper nach der Fraktur verursachten die immensen Schmerzen. Ihr Arzt, Dr. Clemens Wittmann, operierte sie am 31. Mai und gab der Vollblut-Sportlerin den vielleicht wichtigsten Ratschlag ihres Lebens. (Lesen Sie auch: Im Kreis der Besten - RSC Kempten startet in der Bundesliga)

Arzt Dr. Wittmann sorgt sich um ihre Gesundheit

„Er hat mir klipp und klar gesagt, dass ich nun wirklich auf meine Gesundheit schauen muss. Jetzt geht es darum, dass ich den Fuß auch nach meiner Laufbahn noch im Alltag benutzen kann“, sagt Rieder mit hörbar traurigem Unterton. „Ich kämpfe jetzt mit vielen schwierigen Momenten und habe mich komplett davon freigemacht, ob und wann und wie ich 2021 wieder Rennen fahren kann.“ Ob die Pause zu kurz war, ob das frühe Comeback schädlich war und ob die Verletzung dadurch sogar schlimmer geworden ist? „Ich habe mir diese Fragen auch gestellt, aber das weiß man nicht“, sagt Rieder. „Die Alternative wäre gewesen, es nicht zu probieren. Und das hätte ich nicht geschafft. Also bereue ich auch nichts.“

Lesen Sie auch

Nach der Schock-Diagnose für Nadine Rieder: "Die Verletzung bringt mich weiter" Mountainbikerin in der Zwangspause

Und so geht die achtfache Medaillengewinnerin bei deutschen Meisterschaften die nächste Teilaufgabe ihrer Reifeprüfung an. Immerhin scheint ihre Leidensgeschichte kein Ende zu nehmen. Allein seit 2017 pflastern schwere Verletzungen Nadine Rieders Weg: Auf ein Loch in der Kniescheibe folgten ein Schlüsselbeinbruch, ein operierter Bluterguss im Oberschenkel, eine schwere Gehirnerschütterung in diesem Frühjahr und die jüngsten Knochenbrüche. Allein eine Sache stimmt die 31-Jährige zuversichtlich: Das Gros der Verletzungen und die anschließenden Zwangspausen kamen im Grunde nie deshalb zustande, weil Rieders Körper am Limit war, sondern resultierten aus teils schweren Unfällen.

Bilderstrecke

Sportgala in Sonthofen 2019

1 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 2 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 3 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 4 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 5 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 6 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 7 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 8 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 9 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 10 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 11 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 12 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 13 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 14 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 15 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 16 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 17 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 18 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 19 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 20 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 21 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 22 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 23 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 24 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 25 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 26 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 27 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 28 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 29 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 30 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 31 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 32 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 33 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 34 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 35 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 36 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 37 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 38 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 39 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 40 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 41 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 42 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 43 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 44 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 45 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 46 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 47 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 48 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 49 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 50 von 50 Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter vielen Sportlern aus Sonthofen. Deshalb gab es bei der Sportgala am Samstagabend nicht nur viele strahlende, sondern auch jede Menge prominente Gesichter. Darunter die Silbermedaillengewinnerin von Pyeongchang und frischgebackenen Weltmeisterin Selina Jörg, die mehrfache deutsche Mountainbike-Meisterin Nadine Rieder sind die aktuelle Nummer drei der Segel-Weltrangliste, Philipp Buhl. Bild: Dominik Berchtold 1 von 50 Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold Sonthofer Sportgala 2019 im Haus Oberallgaeu.Hier: Sportlerin des Jahres Selina Joerg Bild: Dominik Berchtold

Deshalb mache sie sich auch keine Sorgen, ob ihr Körper den Strapazen des Profi-Mountainbikens noch standhalten könne – und denke auch noch lange nicht an Rücktritt. „Diese Gedanken habe ich überhaupt nicht. Das wäre wohl anders, wenn ich noch auf mich alleine gestellt wäre. Aber besonders das Team von Ghost stärkt mir massiv den Rücken – und ich bekomme unheimlich viel Zuspruch von Kollegen, die ähnliches erlebt haben“, sagt Rieder. Bis 2024 will sie in jedem Fall fahren – dann steht Olympia in Paris an.

Zuallererst aber steht nachhaltige Regeneration auf Rieders Plan: Beine hochlegen, vier bis sechs Wochen keine Belastung – allein mit dem Schwimmen werde sie etwas früher beginnen können, sobald die Wunde geschlossen ist. Danach, wann immer ihr der Körper das richtige Signal gibt, will sie wieder angreifen. „Ich habe in meiner Karriere schon so viele harte Momente erlebt. Und jetzt sind es besonders viele traurige“, sagt Nadine Rieder. „Aber ich habe es immerhin auf dieses gute Niveau geschafft, das wird nach der Pause nicht verschwunden sein. Und wenn ich etwas in all den Jahren gelernt habe, dann das, dass ich kämpfen kann.“

Lesen Sie auch: Emotionales Video: Nadine Rieder gibt private Einblicke