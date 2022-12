Kombo um Matthias Schriefl begeistert in Immenstadt

„Moving Krippenspielers“ sorgen im ausverkauften Union Filmtheater für vorweihnachtliche Laune. Wer den singenden Weihnachtsstern mimte.

10.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Was für eine närrische, exaltierte Show! Im ausverkauften Union Filmtheater erzählten, sangen, bliesen, geigten, klopften und trommelten die „Moving Krippenspielers“ so etwas wie eine Weihnachtsgeschichte – auf ihre Art.

Im rotweiß geblümten Nachthemd

Da bevölkern also fünf grotesk verfremdete biblische Figuren die Bühne: „Mutter Herrgott“, im rotweiß geblümten Nachthemd, gut feministisch kostümiert und mit Rauschebart, ist Matthias Schriefl, der Kopf des Ganzen.

Sein langjähriger Jazz-Kumpan aus Vorarlberg, Johannes Bär, mimt den Jesus, sprich „Dschises“. Gegürtet in knappem weißem Leintuch, über haarig nackten Sandalen-Beinen. Zuständig für virtuose Tuba-Grundierung und Alphorn. Am Keyboard sitzt der „Heilige Geischt“, mit Zausel-Perücke und weißem Bajazzo-Dress: Simon Rummel. Das Schlagzeug bedient heftig, aber genau Philipp Zdebel, alias „Pilate“. Und ganz in Neopren-Gold verkleidet ist Claudia Schwab, als sprechender, singender „Weihnachtsstern“.

"Er brachte den Jazz zu den Menschen"

Der weiß, wie mit Schriefls Figur alles anfing: „Er brachte den Jazz zu den Menschen. Und er sah, dass es gut war.“ Beispiele für solchen, guten Jazz bietet dieser gut zweistündige Weihnachtsabend in Hülle und Fülle. Zuerst wird aber der erste, feurige Allegro-Satz des 2. Brandenburgischen Konzerts von Johann Sebastian Bach zelebriert - fast notengetreu. Mit herrlich mehrstimmigen fanfarischen Trompeten-Passagen. Fortgesetzt jedoch von Schriefls Jazzkünsten an der Solotrompete.

Eine der vielen witzigen biblisch angehauchten Episoden ist etwa der kurze Sketch um den Facebook Account des bedröppelt dasitzenden Dschises: „Was, nur 12 Followers bisher? Da müssen wir machen eine super marketing Action!“ Später mal will Jesus Frieden auf Erden schaffen – so sein respektlos mundartlicher Plan: „Peace also, Frieda, ronter vom Kreuz, auferstanda, Dornakrönle richta!“

Auch deutsche Weihnachtslieder

Eine Hauptrolle im ganzen wunderlichen, aberwitzigen, tollen Spektakel spielen – Wiederhören macht Freude – deutsche Weihnachtslieder. Von Matthias Schriefl auseinandergenommen und meist polyrhytmisch vertrackt verpackt neu arrangiert. Gern als Rap, auch kalauernd: „An Weihnachten muss man auf den Wein achten!“

Lauter heitere Gesichter am beschwingten Ausgang beweisen gelungene musikalische Publikums-Animation.

