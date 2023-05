Mütter in Sonthofen kämpfen um Hortplätze

Eine Sonthoferin sorgt sich um die Zukunft, weil ihre Tochter keinen Platz im Kinderhort bekommt. So geht es vielen Familien im Oberallgäu.

24.05.2023 | Stand: 09:24 Uhr

Madeleine Akal macht sich Sorgen. Sie hat Angst, dass sie ihren Job kündigen und die Familie auf ihr Gehalt verzichten muss, wenn ihre Tochter Aylin im Herbst in die Grundschule in Rieden kommt. Denn Aylin hat keinen Hortplatz bekommen – wie viele andere Kinder im Oberallgäu.

Sie stehen vor dem Problem, dass sie nicht wissen, ob und wie ihre Kinder im Herbst nach Unterrichtsschluss betreut werden. Allein in der Stadt Sonthofen wurden nach Angaben der Verwaltung etwa 70 Kinder mehr für den Hort angemeldet als Plätze zur Verfügung stehen. Die Stadt kämpft nun an verschiedenen Fronten, um das Problem zu lösen.

Sonthofen: Bedarf an Hort-Plätzen liegt 2023 höher, als in den vergangenen Jahren

Sonthofen hält nach Angaben von Pressesprecherin Kerstin Spiegelt aktuell 275 Plätze für die Ganztagesbetreuung an den Grundschulen vor: jeweils 100 Hortplätze an den Grundschulen Berghofer Straße und Rieden, zudem 25 Plätze in den Mittagsbetreuungen an der Grundschule Altstädten sowie 50 Plätzen an der Grundschule Berghofer Straße. „Wie in fast allen Oberallgäuer Kommunen liegt der Bedarf aber in diesem Jahr höher als das Angebot“, stellt Spiegelt fest.

Nun versucht die Stadt Sonthofen, wie viele andere Kommunen im Oberallgäu, Plätze zu schaffen. Im Fall Sonthofen heißt das, dass zusammen mit der Evangelischen Kirche als Träger und dem Landratsamt als Fachaufsicht versucht wird, den Kinderhort Regenbogen an der Grundschule Berghofer Straße um 30 Plätze auf dann 130 zu erweitern.

Kinderhort in Sonthofen soll um 30 Plätze erweitert werden

Darüber hinaus prüft die Stadt, ob Einrichtungen kurzfristig erweitert oder neu geschaffen werden können. Das erweise sich aber im Augenblick aufgrund des akuten Fachkräftemangels als sehr unwahrscheinlich, bedauert Spiegelt.

Bürgermeister Christian Wilhelm bietet an, Elterninitiativen seitens der Stadt tatkräftig zu unterstützen, wenn diese beispielsweise eine gemeinsame Betreuung organisieren oder Räumlichkeiten anbieten wollen. Nach Angaben der Verwaltung werde das Sozialreferat der Stadt die betroffenen Eltern noch deswegen anschreiben, wenn die Platzvergabe in den Einrichtungen abgeschlossen ist.

Mittelfristig müsse man aber neue Betreuungsplätze schaffen, ist man im Rathaus überzeugt. Denn der Bedarf werde noch weiter steigen. Und ab dem Jahr 2026 haben Grundschulkinder ein gesetzliches Anrecht auf eine Ganztagesbetreuung. Das Bauamt der Stadt prüfe aktuell die Erweiterungsmöglichkeiten.

Madeleine Akal kämpft mit vier anderen Müttern für Plätze

Madeleine Akal hat sich unterdessen mit vier anderen Müttern zusammengeschlossen, denen es genauso geht wie ihr. Eine davon sei alleinziehend und auf eine Betreuungsplatz angewiesen. Auch sie sei abgewiesen worden. Bei Akal haben sich sogar die Chefs um einen Hortplatz für das Kind ihrer Angestellten bemüht. Bisher jedoch vergebens.