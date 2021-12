Urlauberfamilie muss nachts evakuiert werden, aber niemand verletzt sich. Wie es zu dem Murenabgang kam und wie der Einsatz der Feuerwehr ablief.

30.12.2021 | Stand: 18:56 Uhr

Starkregen in der Nacht auf Donnerstag war Auslöser für einen Murenabgang im Kleinwalsertal: Mitten in Hirschegg bewegten sich Schlamm, Altschnee und Geröll abwärts auf mehrere Häuser zu. Schlammiges Wasser drang durch Türritzen und Fensterspalten in eine Erdgeschoss-Ferienwohnung. Die fünfköpfige Urlauber-Familie wurde von Polizei und Feuerwehr aus dem Schlaf gerissen und evakuiert. Da standen Wasser und Schlamm laut Landespolizeidirektion Vorarlberg bereits knöchelhoch in der Wohnung.