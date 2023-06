Mehr als 180 Jahre Handwerksgeschichte: Museum der Schirme in Sonthofen

Schirme sind ein alltäglicher Gegenstand. Im Museum der Schirme können Besucher Geschichte erleben, von Schirmen selbst, aber auch dem Handwerk.

01.06.2023 | Stand: 07:46 Uhr

Jeder dürfte einen in seinem Leben benutzt haben, sei es als Sonnenschirm im Garten und am Strand oder wenn es regnet als Regenschirm: Schirme. Es gibt sie in groß, klein, mit Mustern oder einfarbig. Die Familie Braunmüller hat in Sonthofen eine beachtliche Privatsammlung zusammengetragen, die Neugierige und Interessierte im Museum der Schirme anschauen können.

Was erwartet die Besucher im Museum der Schirme in Sonthofen

Wie sind die Öffnungszeiten des Museums der Schirme?

Wie sieht es mit Eintritt beim Museum der Schirme aus?

Wie kommt man zum Museum der Schirme?

Was erwartet die Besucher im Museum der Schirme in Sonthofen?

Rund 300 Schirme ab 1840 warten darauf von den Besuchern bestaunt zu werden. Die Inhaberfamilie Braunmüller, des gleichnamigen Geschäfts für Schirme und Wachswaren hat diese über die Jahre angesammelt. Neben den Schirmen selbst, sind auch die Werkzeuge zu bestaunen, aber auch Urkunden oder Stöcke.

Wie sind die Öffnungszeiten des Museums der Schirme?

Das Museum der Schirme in Sonthofen (Oberallgäu) ist für Besucher das ganze Jahr geöffnet, außer an Sonntagen. Montag bis Freitag kann man das Museum von 9.30 Uhr bis 12 Uhr, sowie von 14.30 Uhr bis 17 Uhr besuchen. An Samstagen hingegen nur von 9.30 Uhr bis 12 Uhr.

Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 12 Uhr & 14.30 Uhr bis 17 Uhr

Samstag 9.30 Uhr bis 12 Uhr



Wie sieht es mit Eintritt ins Museum der Schirme aus?

Der Eintritt ins Museum der Schirme ist kostenfrei, allerdings sind Spenden willkommen.

Wie kommt man zum Museum der Schirme?

Das Museum der Schirme in Sonthofen befindet sich in der Bahnhofstraße 2. Von Immenstadt nimmt man die Bundesstraße 19 in den Süden und fährt Sonthofen-Süd ab und fährt über die Oberstdorfer Straße bis zum Kreisverkehr. Dort nimmt man die dritte Ausfahrt.

Dann folgt man der Freibadstraße für rund einen halben Kilometer bevor man auf die Bahnhofsstraße trifft. Dieser folgt man dann Richtung Westen bis dann linker Hand das Museum der Schirme ist. Wer mit dem Zug anreist, muss nur den Bahnhof verlassen und hat rund 10 Minuten Fußweg vor sich, denn es nur der Bahnhofstraße gefolgt werden.

Lesen Sie auch: 61.000 Mini-Modelle! Die Geschichte hinter den Sonthofer Weltrekord-Sammlern