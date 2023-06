Immenstädter Geschichte erleben: Das Museum Hofmühle

Technik, Kunst und Kultur: Das Alles können Interessierte im Museum Hofmühle in Immenstadt bestaunen. Alle Informationen zum Ausflugsziel im Allgäu.

01.06.2023 | Stand: 07:41 Uhr

Ein paar Wegminuten vom Bahnhof entfernt befindet sich in Immenstadt im Allgäu das Museum Hofmühle. In eine der ehemaligen leistungsstärksten Mühlen in Schwaben befindet sich seit 33 Jahren ein Museum für das obere Allgäu.

Was erwartet Besucher im Museum Hofmühle in Immenstadt?

Auf rund 1000 Quadratmetern befindet sich in der ehemaligen Mühle an der Konstanzer Ach das Schwerpunktmuseum für das Oberallgäu. In sieben Abteilungen geht es rund um Immenstadt und drumherum, von Wasser, über Industrie bis zur Kunst. Das sind die Ausstellungen:

Wasser ist Leben

Marktplatz Immenstadt

Made in Immenstadt

Die Berge rufen

Das Allgäu und der Trachtenstreit

Malerei unter dem Zuckerhut

Andreas Müller

Wie sind die Öffnungszeiten des Museums Hofmühle?

Für Schulen werden die Ausstellungen aufbereitet, darüber hinaus kann man dort auch Fotoshootings haben oder gar heiraten.

Das Museum Hofmühle hat von Mittwoch bis Sonntag jeweils für 3 Stunden ab 14 Uhr geöffnet. Für Kindergärten oder Schulklassen sind die Führungen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich.

Mittwoch bis Sonntag 14 bis 17 Uhr



Was kostet der Eintritt zum Museum Hofmühle?

Für Kinder unter 7 Jahren sowie Schülern der Immenstädter Schulen ist der Eintritt frei. Ein Tablet mit der Museums-App kann man für 2 Euro ausleihen.

Kinder (7-15 Jahre): 2,50 Euro

Erwachsene: 5 Euro (4,50 Euro mit Gästekarte)

Erwachsene (ermäßigt: Schüler, Azubis, Studierende, Schwerbehinderte mit Nachweis): 4 Euro

Für Familien mit Kindern zwischen 7 und 15 Jahren gibt es die Familienkarte für 12 Euro. Mit Gästekarte kostet sie nur 11 Euro. Führungen (Dauer- und Sonderausstellung) kosten 40 Euro, sowie 3 Euro pro Teilnehmer.

Wie kommt man zum Museum Hofmühle?

Wer mit der Bahn anreist, hat nur 10 Minuten Fußweg vor sich: Nach 300 Metern auf der Bahnhofsstraße geht es weiter auf die Hirschstraße. Ein kurzes Stück geht es dann weiter über die Hofgartenstraße am Klosterplatz weiter. An der Staatsstraße 308 geht es in die Gerbergasse und folgt dann "An der Aach". Dann ist man am Ziel.

