Musik bei Kerzenschein: Herzerwärmende Klänge in Immenstadt

Heimische Musiker gestalten ein optimistisch stimmendes Programm in der Immenstädter Stadtpfarrkirche. Nachdenkliche und herzerwärmende Töne prägen den Abend.

10.11.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Es könnte alles so romantisch sein: ein Konzert bei Kerzenschein mit Musik und Texten zur dunklen Jahreszeit. Doch diese Herbsttage sind nicht nur wegen des schwindenden Lichtes im natürlichen Jahreslauf dunkel, sondern auch wegen der wieder wachsenden Gefahr durch sprunghaft steigende Infektionszahlen in der Corona-Pandemie. So kommt den Musik- und Wort-Beiträgen bei dieser Veranstaltung in der Immenstädter Stadtpfarrkirche St. Nikolaus eine tiefere Bedeutung zu.

Zwischen Licht und Schatten

Der Kontrast zwischen Licht und Schatten, zwischen Hoffnung und Depression, der oft genug den Alltag – nicht nur in Krisenzeiten – bestimmt, bedarf einer nachhaltigen Aufhellung. Und für eine solche sorgt dieses Konzert in der Immenstädter Stadtpfarrkirche St. Nikolaus. Einheimische Künstler haben sich dafür zusammen gefunden, um den Besuchern in dem nach Corona-Abstandsregeln voll besetzen Gotteshaus einen optimistischen Abend zu gestalten.

Gedanken einer Kerze

Er regt zum Nachdenken an mit Texten, die von Margit Oeing und Wolfgang Schickinger vorgetragen werden. Sie erzählen etwa von den Gedanken einer Kerze, die ihren Sinn darin erkennt, Licht und Wärme zu spenden, obwohl sich dadurch ihre Lebensdauer immer mehr verkürzt. Doch vor allen Dingen verbreitet der Abend Optimismus mit seinen musikalischen Beiträgen.

Zuversicht in eine göttliche Macht

Das Bühler Klarinettenensemble eröffnet diesen musikalischen Reigen mit dem „Abendsegen“ aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“, einem Gebet zweier Kinder in finstrer Nacht und dunklem Wald, doch voller Zuversicht in eine sie beschützende göttliche Macht. Die schlichte, volkstümlich gewordene Melodie täuscht darüber hinweg, dass hier ein raffinierter spätromantischer Meister am Werk ist, dessen Klangzauber die Bühler Musiker eindrucksvoll entfalten. Solcher Klangzauber gelingt ihnen auch bei einem „Ave verum corpus“ von Camille Saint-Saens. Und auch in dem Blumen-Duett aus Léo Delibes Oper „Lakmé“ finden sie zu ihm.

Vom Pop- in den Klassik-Himmel

Wie eine Harfe den riesigen Klangraum der Kirche mühelos zu füllen vermag, beweist Catharina Stehle-Natterer mit ihrem schwungvollen und zugleich hoch differenzierten Spiel. Es verleiht Andrew Lloyd Webbers Song „Freunde für immer“ mitreißende Kraft, offenbart den Facettenreichtum von Félix Godefroids „Le désir – Die Sehnsucht“ nach einem Walzer von Franz Schubert und hebt das Lied „A Thousand Years“ von Christina Perri vom Pop- in den Klassik-Himmel.

Schön geführte Stimme

Sopranistin Hanni Deutschenbaur weiß mit ihrer warmen, schön geführten Stimme musikalische Gegensätze eindrucksvoll zum Klingen zu bringen: Auf der einen Seite den barocken strengen deutschen Choral „Der lieben Sonne Licht und Pracht“ von Johann Sebastian Bach und auf der anderen Seite das innige, spätromantische, von französischer Kirchenmusik inspirierte Solo „Panis angelicus“, Himmelsbrot, von César Franck. An der Orgel begleitet dabei stets einfühlsam Michael Hanel.

Die Flötistin darf brillieren

Er stützt auch die solistischen Aufschwünge des Trompeters Hermann Schmitz im songähnlichen „Cantabile for You“ von Enrico Pasini und im jubilierend festlichen „Trumpet Voluntary“ des britischen Barockmeisters William Boyce. Das Programm runden Querflötistin Birgit Ostermeier und Pianistin Bärbel Kempf ab. Die Pianistin lässt dabei die Flötistin brillieren, setzt dann aber immer wieder eigene beeindruckende klangliche Akzente in den Zwischenspielen. Die Leitmelodien jedoch bringt Birgit Ostermeier zum Blühen, sei es im „Ave Maria“ des Italieners Giulio Caccini (1551 - 1618) oder im Popsong „You Raise Me Up – Du ermutigst mich“ des Norwegers Rolf Lovland.

Optimismus und Hoffnung

Solch schön interpretierte warmherzige Musik vermittelt dabei vor allem eines: Optimismus und Hoffnung. Wessen bedürfte der Mensch mehr in jenen Zeiten, in denen die Tage kürzer und die dunklen Stunden mehr werden.

