Musikbezirk Sonthofen bietet Schnupperkurse für Vereinsvorsitz und Dirigieren an

05.04.2023 | Stand: 17:40 Uhr

Schwungvoll eröffnete die Musikkapelle Bolsterlang unter Leitung ihres neuen Dirigenten Georg Behr die Bezirksversammlung des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) im Bolsterlanger Kitzebichl. Und richtig in Schwung gekommen ist auch die Blasmusikszene im Musikbezirk Sonthofen. Besonders in den nächsten Wochen laden viele Musikkapellen wieder zu ihren Oster- und Frühjahrskonzerten ein. Für einige Orchester sind es wieder die ersten Jahreskonzerte seit 2019.

Doch die entbehrungsreichen vergangenen Jahre haben bei vielen Musikvereinen Spuren hinterlassen und so ist Aufbauarbeit und Zusammenhalt gefragt. Hilfestellung hierzu bietet der Allgäu- Schwäbische Musikbund mit seinem Bezirk II Sonthofen.

Stammtisch für Dirigenten und Vorstände

Im Vorfeld der Bezirksversammlung fand bereits ein Stammtisch für interessierte Dirigenten und Vorstände statt, um Anregungen, Sorgen und Nöte der Mitgliedskapellen aufzunehmen und besonders das Seminarprogramm darauf auszurichten.

So soll neben dem „Vereinsführerschein“, der über den Landkreis vom „Vereinsfuchs“ angeboten wird, ein zusätzliches Angebot „Schnupper-Vorstand“ geschaffen werden, um eventuellen Kandidaten auf Vorstandsämter Einblicke in die Vereinsarbeit zu gewähren und Ängste vor ehrenamtlichem Engagement abzubauen.

Ein ähnliches musikalisches Angebot, das „Schnupper-Dirigieren“ wurde im Januar bereits sehr erfolgreich angeboten. Auch hier ging es darum, Ängste abzubauen und Interesse an der Leitung einer Musikkapelle zu wecken, so Bezirksdirigentin Ramona Dornach in ihrem Jahresbericht.

Anforderungen für Bezirksmusikfeste gesenkt

Bezirksleiter Stephan Thomae bedauerte in seinem Bericht, dass in den nächsten Jahren wohl auf Bezirksebene keine Musikfeste stattfinden werden und appellierte an die Mitgliedskapellen sich mit dem Thema zu beschäftigen. Musikfeste seien immer Höhepunkte im Kulturkalender. Der Dachverband habe die Anforderungen für Bezirksmusikfeste zudem deutlich gesenkt. So seien sie auch in kleinerem Rahmen vorstellbar.

Bezirksjugendleiter Jakob Golus berichtete über wieder steigende Teilnehmerzahlen an den Bläserprüfungen, gab Auskunft über neue Wettbewerbsformate und warb für die überregionalen Verbandsensembles wie das „Schwäbische Jugendblasorchester“ und die „ASM-Musikanten“.

Solide finanzielle Basis

Dass der Musikbezirk auf einer soliden finanziellen Basis steht, legte Schatzmeister Tobias Paintner in seinem Bericht dar. Diese Basis helfe dem Bezirk den Mitgliedsvereinen Hilfestellungen und Fortbildungsveranstaltungen anbieten zu können.

So werden im Herbst Seminare zu den Themen „Konzertansage“ und „Vereins- und Steuerrecht“ angeboten. Auch eine Dirigentenfortbildung ist auf Bezirksebene angedacht.

Der stellvertretende Landrat Roman Haug bedankte sich in seinem Grußwort für das ehrenamtliche Engagement und bezeichnete das kulturelle Angebot der Musikkapellen als „Farbtupfer im Jahreskreis“.

Sportliche Erfolge

Bezirksleiter Stephan Thomae hob auch die sportlichen Erfolge der Musikerinnen und Musiker hervor, so ist beispielsweise die mehrfache Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus aktive Musikerin bei der Musikkapelle Schöllang. Auch im alpinen Skisport hinterließ man Erfolgsspuren, so kehrten die Oberallgäuer Musikerinnen und Musiker sehr erfolgreich von den Deutschen Musikantenskimeisterschaften aus Bernau im Schwarzwald zurück. Fünf Podestplatzierungen und der Gesamtsieg durch die Mannschaft der Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang können sich sehen lassen.

