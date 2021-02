Musikkapelle Bihlerdorf-Ofterschwang trauert um ihren Gründer und Ehrenvorsitzenden Fredl Bertele

Erinnerung an Fredl Bertele aus Bihlerdorf. Er starb im Alter von 98 Jahren

27.02.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Im Alter von 98 Jahren starb Fredl Bertele, Ehrenvorsitzender und Ehrendirigent der Musikkapelle Bihlerdorf/Ofterschwang. Bertele leitete die Kapelle viele Jahre und war 25 Jahre als Vorsitzender im Amt. „Die Musik und seine Blaskapelle lagen ihm bis zuletzt am Herzen“, sagt Vorsitzender Stefan Köberle.

1947 war er Mitbegründer der Kapelle in Bihlerdorf und deren Dirigent. 1949 dirigierte er auch die Kapelle in Ofterschwang. Die Musiker fanden schließlich zusammen als Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang, die zu einem „wichtigen kulturellen Eckpfeiler der Gemeinden Blaichach und Ofterschwang wurde“, sagt Köberle.

Aktiv spielte Bertele das Flügelhorn, in reiferem Alter lernte er noch Akkordeon „und als dies zu mühsam wurde, schaffte er sich mit Mitte 90 noch ein Keyboard an und musizierte damit noch fast täglich“, weiß der Vereinsvorsitzende. Bis zu seinem 90. Geburtstag habe er beim Weihnachtskonzert einen Marsch dirigiert und dabei immer Akzente gesetzt. Noch wenige Wochen vor seinem Tod fasste er einen „Doppeljodler“ in Noten und ließ Köberle den handgeschriebenen zweistimmigen Satz zukommen.

„Wir verlieren einen geschätzten Wegbegleiter“, sagt Köberle. Fredl Bertele habe dazu beigetragen, dass sich die Kapelle zu einem der größten Klangkörper im Musikbezirk entwickelt hat mit über 70 Aktiven. „Die Liebe zur Musik hat er uns immer vorgelebt.“ Am Freitag war die Beerdigung.