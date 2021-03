Dieser Musikproduzent aus Untermaiselstein entwickelt eine Sound-Datenbank

Mit einer Sound-Datenbank will Musikproduzent Tim Hecking ein breites Spektrum an Klängen für möglichst viele Fälle bieten. Für wen das Angebot gedacht ist.

17.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Die Magie, die entsteht, wenn Leute zusammen in einem Raum Musik machen, kann man durch nichts auf der Welt ersetzen“, sagt Tim Hecking. Und doch räumt der 41-jährige Musiker ein, dass ihm die Live-Auftritte rückblickend nicht so sehr gefehlt haben, wie ursprünglich gedacht. Das hat einen triftigen Grund. Denn gemeinsam mit seinem Schwager und Geschäftspartner Thomas Krug hat Hecking intensiv an einem kreativen Herzensprojekt gearbeitet, das nach fast drei Jahren Arbeitszeit am vergangenen Mittwoch an den Start gegangen ist.

Passende Musik für Videos finden

Die Rede ist von BAM, der von Krug und Hecking entwickelten Datenbank für Sounds, in der von Privatpersonen über kleine Firmen bis hin zu großen Unternehmen jeder mit nur wenigen Klicks die passende Musik zum Unterlegen seiner Videos finden soll. Da die Entwickler größten Wert auf eine einfache und vor allem intuitive Gestaltung des Portals legen, gelangt man über die Auswahl von Bildern zu den Themen Emotionen, Ereignis und Instrument zu passenden Musikvorschlägen. Was gefällt, kann nach dem Kauf heruntergeladen und vielfältig verwendet werden.

Da die Macher von BAM bestrebt sind, möglichst jedes Genre, jede Situation und jedes Gefühl musikalisch abzubilden, hat Tim Hecking in seinem Studio verstärkt darauf hingearbeitet, die Bibliothek zu füllen, was für ihn „ein unglaublich freier, kreativer Prozess“ war. „Dieses Projekt begleitet mich ständig und sorgt dafür, dass ich nie Leerlauf habe“, erzählt der Musikproduzent. Denn wenn für ihn einmal nicht so viele Auftragsarbeiten anstehen, kann er sich immer der Produktion widmen, getreu dem Motto: Je mehr, desto besser. Zu finden sind auf dem Portal neben vereinzelten Stücken mit Gesang in erster Linie Instrumentalstücke.

Arbeitsalltag des Musikproduzenten durch Corona kaum verändert

Da der musikalisch vielseitig begabte Toningenieur sich seit der Gründung seiner Firma Sounzz im Jahr 2015 in erster Linie der Musikproduktion widmet, hat sich für ihn durch die Corona-Pandemie fast nichts geändert. Sein Arbeitsalltag im Studio ist „unverändert weitergegangen“. „Einschneidend“ war allerdings der Wegfall der Live-Auftritte und der Einsätze als Techniker bei „Vuimera“.

In sein Studio sind im vergangenen Jahr anfangs weniger Menschen gekommen, die etwas aufnehmen wollten, erzählt Tim Hecking. Vor dem zweiten Lockdown im Herbst kamen jedoch etliche Musiker auf ihn zu, die ihre CD noch vor Weihnachten veröffentlicht haben wollten.

Lesen Sie auch

Immenstadt/Rettenberg Phil Collins war sein Lehrmeister

Gemeinsam mit Christian Blanz hat Tim Hecking im vergangenen Jahr mit dem Album „Heading Huim“ (wir berichteten) auch selbst „ein ganz langes Projekt“ abgeschlossen. Mit dem „Luxus“ des eigenen Studios im Rücken, erzählt Hecking, haben die beiden seit drei Jahren immer mal wieder etwas aufgenommen. „Die zwei Stücke, die uns letztlich ausmachen, sind aber erst im vergangenen Jahr dazu gekommen“, begründet der 41-Jährige, warum es sich gelohnt habe, mit der Produktion zu warten.

Untermaiselsteiner Hecking verspürt "Lust, mit Leuten zu musizieren"

Nach einem Jahr ohne Auftritt spürt Tim Hecking jetzt große „Lust, mit Leuten zu musizieren“, was im vergangenen Jahr nicht wie gewünscht möglich war. Denn zum Musizieren möchte er „ein gutes Grundgefühl“ haben. In der „gedämpften Stimmung“ des Lockdowns war dies jedoch nicht zu bekommen. Zudem, so Hecking, hat der Lockdown bei vielen Musikern Blockaden ausgelöst. Die Verängstigung und die Verunsicherung seien groß gewesen. Im Vertrauen auf die Impfungen und einen positiven Einfluss des Wetters schöpfen Musiker allerdings wieder Hoffnung „auf baldige Treffen“.

Was das Wiederaufleben der Veranstaltungen angeht, ist Tim Hecking noch skeptisch. Er befürchtet eine weitere „Absage-Welle“. Einige für den Sommer geplante Open-Airs wie „Folk im Allgäu“ wurden schon abgesagt. „Es wird Herbst werden, bis wir wieder auftreten können“, vermutet er. Auch was die Intensität des Aufflammens des kulturellen Lebens angeht, ist Tim Hecking noch „ein bisschen pessimistisch“ und sieht es zweigeteilt. 2022 wird seiner Ansicht nach zwar „das Party-Jahr“ werden, „die anspruchsvolle Kultur werde aber noch Zeit brauchen, bis sie wieder auf die Füße kommt“, prognostiziert der Musikproduzent.