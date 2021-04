"Muster an moralischer Stärke": Sport-Kollegen huldigen Selina Jörg

Erneut trägt sich Selina Jörg 2021 nach ihrem WM-Empfang in das Goldene Buch der Stadt Sonthofen ein. Sie ist erleichtert, ihre Karriere mit einem solchen Sieg beenden zu können und sagt: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil nun einfach die Luft raus ist. Ich wollte immer aufhören, wenn ich es entscheide. Und so lange ich Spaß an dem habe, was mich mein Leben lang begleitet hat.“