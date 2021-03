Nach 42 Jahren ist Schluss für Toni Vogler im Aufsichtsrat des SWW Oberallgäu

Toni Vogler wurde nach 42 Jahren als Aufsichtsrat beim Sozial-Wirtschafts-Werk Oberallgäu verabschiedet. Was er in seiner ativen Zeit alles bewegt hat.

Nach 42 Jahren beendet Toni Vogler seine Amtszeit im Aufsichtsrat des Sozial-Wirtschafts-Werks (SWW) Oberallgäu. Seit 1978 brachte sich der ehemalige Bürgermeister Fischens aktiv in die Geschicke des Wohnungsbauunternehmens ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Als „wohl einmalige Leistung“ bezeichnet SWW-Geschäftsführer Martin Kaiser dieses langjährige Engagement. „Menschen zu helfen, die Unterstützung brauchen“, sei stets Voglers wichtigstes Anliegen gewesen. So habe er sich aktiv mit den Belangen der Mieter auseinandergesetzt und seine Erkenntnisse in die Entscheidungen beim SWW einfließen lassen. „Da ist Ihr Ziel, den Menschen im Oberallgäu, besonders in den SWW-Wohnungen, einen bezahlbaren Wohnraum anzubieten, vollumfänglich erreicht worden.“ (Lesen Sie auch: SWW baut in Immenstadt: Mitarbeiterhaus nimmt Formen an)

SWW-Verwaltungsgebäude in Sonthofen: Toni Vogler prägte den Bau maßgeblich

Als „ganz großen Verdienst“ schätzt Kaiser ebenso Voglers Einsatz im Zusammenhang mit dem Neubau des SWW-Verwaltungsgebäudes in der Sonthofer Grüntenstraße. Die Planungs- und Bauzeit (2003 bis 2006) fiel in Voglers Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzender und er prägte den Bau maßgeblich.

Formale Verabschiedung erfolgte bereits 2020

Voglers formale Verabschiedung erfolgte bereits im Juni 2020, doch er konnte nicht anwesend sein. Nun nutzte das SWW die Aufsichtsratssitzung, um das Engagement noch einmal persönlich zu würdigen. Neben der derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden Landrätin Indra Baier-Müller übermittelten die Altlandräte Gebhard Kaiser und Anton Klotz sowie der ehemalige Sparkassendirektor Gerhard Dorn ihre Grüße.

