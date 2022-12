Nach Bachbegradigung im Rappenalptal: Erste Arbeiten durchgeführt

Nach der illegalen Begradigung des Wildbachs im Rappenalptal hat das Landratsamt Oberallgäu erste Arbeiten durchgeführt, um die Hochwassergefahr einzudämmen.

Nach der unerlaubten Kanalisierung des Wildbachs im Naturschutzgebiet Rappenalptal bei Oberstdorf hat das Landratsamt Oberallgäu erste Maßnahmen durchgeführt, um die Hochwassergefahr einzudammen und die Renaturierung vorzubereiten. Das teilt die Behörde am Dienstag mit.

Ohne Genehmigung hat eine Alpgenossenschaft den Wildbach im Rappenalptal auf etwa 1,6 Kilometern begradigt. Ob mit oder ohne Wissen der zuständigen Behörden ist umstritten. Inzwischen ermittelt die Polizei zu dem Fall und auch der bayerische Landtag hat sich eingeschaltet.

Wildbach im Rappenalptal begradigt: Erste Maßnahmen zum Hochwasserschutz durchgeführt

Die untere Naturschutzbehörde des Landratsamts habe mittlerweile in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten die Dämme am Bachufer an sieben Stellen öffnen lassen und so die Überschwemmungsflächen auf den angrenzenden Weideflächen wiederhergestellt. Damit sei die Hochwassergefahr eingedämmt, die durch die illegale Begradigung des Wildbachs entstanden sei. Die Arbeiten wurden zwischen dem 14. und dem 16. Dezember durchgeführt.

Zuvor wurden am Nachmittag des 8. Dezember mit einer Drohne Messungen an dem Bach durchgeführt. Diese dienten dazu, die entstandenen Schäden an dem begradigten Bachlauf zu erfassen.

Mithilfe einer Drohne wurden Messungen an dem kanalisierten Wildbach im Rappenalptal durchgeführt. Bild: Landratsamt Oberallgäu

Zu beiden Maßnahmen habe das Landratsamt die verantwortliche Alpgenossenschaft bereits am 22. November verpflichtet. Die Alpgenossenschaft sei mit einem Eilantrag gegen diesen Bescheid vorgegangen. Das Verwaltungsgericht Augsburg hat den Eilantrag am 6. Dezember abgelehnt. Daraufhin gab das Landratsamt Oberallgäu die nun durchgeführten Maßnahmen in Auftrag - auf Kosten der Alpgenossenschaft.

