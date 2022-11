Nach beherztem Comeback! TVI-Schwimmer werden Fünfte beim Landesfinale

Die B-Jugend des TV Immenstadt liegt beim Landesfinale auf dem letzten Platz, kommt aber stark zurück. Die Schlussstaffel wächst über sich hinaus.

30.11.2022 | Stand: 18:23 Uhr

Sie hatten nichts zu verlieren. Und so sind sie auch aufgetreten. Als siebtschnellstes Team waren die B-Jugend-Buben des TV 1860 Immenstadt beim Bezirksentscheid des Deutschen Mannschaftswettbewerbs Schwimmen in Höchstädt/Donau ins bayerische Landesfinale eingezogen. In Bayreuth traten nun die jeweils acht besten bayerischen Jugend-Staffeln gegeneinander an und schwammen unter anderem um den Einzug ins Bundesfinale in Rostock. Und die Städtler mussten sich nicht verstecken.

TV Immenstadt: Offene Rechnung mit dem TV Kempten

Die TVI-Starter Jonas Schneider, Felix Kauper (beide Jahrgang 2007), Maximilian Schnalzger sowie Anton und Xaver Käser (alle 2008) gingen mit dem eisernen Willen an den Start, ihre Leistung aus Höchstädt zu verbessern. Außerdem nagte es noch immer an den Städtlern, auf Bezirksebene gegen den TV Kempten verloren zu haben. Dieses Allgäuer Duell wollten sie nun in Bayreuth unbedingt für sich entscheiden.

Der Plan sollte aufgehen: Trainerin Birgit Joas stellte ein paar Staffelpositionen um, die modernen Bayreuther Startblöcke ermöglichten effektivere Startsprünge und zudem funktionierten die Immenstädter Staffelwechsel bombensicher. Schon am ersten Wettkampftag übertrafen sich „Bayerns Südlichste“ selbst. Die Freistilstaffel gelang zwei Sekunden schneller als vor zwei Wochen. Über 4 x 100 Meter Brust waren A. Käser/Schneider/Kauper/X. Käser sogar fünf Sekunden schneller als im Bezirksfinale. Auch über 4 x 100 Meter Rücken machten die TVIler Zeit gut. Trotzdem lagen die Oberallgäuer nach dem ersten Wettkampftag auf dem letzten Platz; allerdings waren die Abstände nach vorne bis Rang vier minimal.

Städtler Schwimmer starten Aufholjagd

Und deshalb waren die Städtler Schwimmer weiterhin entschlossen, gaben nicht auf und kämpften um jede hundertstel Sekunde. Zwar bauten die drei führenden Teams SC Regensburg, Stadtwerke München und SC Prinz Eugen München ihren Vorsprung in der Schmetterlingsstaffel weiter aus. Der TVI schob sich jedoch am SV Würzburg 05 vorbei – und nahe an den TB 1888 Erlangen und den TV Kempten heran. Vor der abschließenden Lagenstaffel lag das TVI-Team noch zwei Zehntelsekunden hinter den Kemptenern. Doch einmal mehr wuchs die TVI-Staffel über sich hinaus.

Rückenschwimmer Schneider, Bruststarter Anton Käser, „Schmetterling“ Maximilian Schnalzger und der kraulende Schlussschwimmer Xaver Käser schwammen fünf Sekunden schneller als auf Bezirksebene und schlugen hinter Regensburg und den Münchnern als vierte Lagenstaffel an. Nach Addition aller fünf Staffelzeiten hatten sich die Immenstädter gegenüber dem Bezirksentscheid um unglaubliche 20 Sekunden gesteigert.

TVI mit hauchdünnem Vorsprung vor Kempten

Auf den vierten Platz, den der TB Erlangen sich gesichert hatte, fehlten nach fünf harten Staffelrennen gerade mal 26 Hundertstelsekunden. Doch die Städtler hatten in der Lagenstaffel erneut den TV Kempten geschlagen und entschieden das Allgäuer Duell am Ende mit 1,43 Sekunden Vorsprung auf den TVK für sich.

Und so reisten die Städtler zufrieden zurück ins Oberallgäu. Immerhin hatten sie alles richtig gemacht: Sie waren als Siebte ins Finale eingezogen und fuhren als Fünftplatzierte nach Hause. Das TVI-Quintett samt Trainerin Birgit Joas war stolz auf dieses Ergebnis. Gleich weiter im Wettkampfgeschehen geht es für die TVI-Schwimmer bereits am Wochenende in Haunstetten bei den Bezirksmeisterschaften über die „Langen Strecken“.