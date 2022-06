Nach Brand fühlt sich Familie aus Unterjoch „zermürbt“

Der Stall wurde nach dem Feuer 2014 bald gebaut. Das Bauernhaus musste länger warten. Warum die Bauernfamilie auf eigene Faust baute und was sie wütend macht.

17.06.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Es war wie ein Déjà-vu, sagt Jennifer Boje (46) – also wie schon einmal erlebt. Als sie und ihr Mann Martin Gehring (52) den Artikel überdie abgebrannte Mühle in Wertach in unserer Zeitung lasen, meldeten sie sich. „Uns ging es genauso wie Frau Glasow von der Mühle“, sagt Gehring. Die Versicherung habe nach einem Brand des Bauernhofs in Unterjoch die Zahlung immer wieder aufgeschoben. Die Familie habe deshalb einen hohen Kredit bei der Bank aufnehmen müssen, um das Wohnhaus samt der fünf Ferienwohnungen (alles war vernichtet) fertigzustellen. Der Unterschied zur Mühle: Das Anwesen in Unterjoch brannte im Juni 2014 ab, also vor acht Jahren – die Mühle im Frühjahr 2021.

