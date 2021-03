Nach Brand: Gerührt von der Hilfsbereitschaft

In Wertach und Kranzegg erfahren Brandopfer eine Welle der Unterstützung. Die „Kartei der Not“ bietet eine Soforthilfe. Warum die Kripo weiter ermittelt.

26.03.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Für viele Aufsehen sorgte vor einigen Wochen der Brand eines Bauernhofes in Kranzegg, 50 Rinder kamen im Feuer ums Leben, der Stall wurde ein Raub der Flammen. In Wertach brannte vor einigen Tagen der Dachstuhl einer Ferienstätte frühmorgens lichterloh. Glücklicherweise waren keine Gäste da. Die Bewohner konnten sich retten. Schaden in beiden Fällen jeweils über 800 000 Euro. Beide Familien sind in all ihrer Not aber „total gerührt“ von der großen Anteilnahme und der Unterstützung der Bevölkerung vor Ort.