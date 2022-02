Nach dem Rampenlicht: So lebt Ex-Fußball-Profi Uwe Wegmann aus Burgberg heute

Uwe Wegmann hat sich dem Fußball verschrieben. Heute betreibt der 58-Jährige eine Fußballschule, coacht den FC Wangen – und liebt die Ruhe im Oberallgäu.

17.02.2022 | Stand: 19:10 Uhr

Es war „ein Traum“. So knapp fasst Uwe Wegmann seine Zeit als Fußballprofi zusammen. Allzu gerne erinnert sich der 58-jährige Burgberger an diese Zeit zurück. Sein letztes Profi-Spiel hatte der Stürmer im Grunde genommen zwar im März 2002 als Spielertrainer für den FC Vaduz. Einen emotionalen Abschied feierte er jedoch bereits fünf Jahre zuvor.

Obwohl er 1997 vertraglich noch ein Jahr an den 1. FC Kaiserslautern gebunden war, entschied sich Wegmann seinerzeit gegen den Verbleib bei den „Roten Teufeln“ und für einen Wechsel zum FC Lugano. „In einem gewissen Alter wird es immer schwerer, in der Bundesliga zu spielen. In der Schweiz hat sich mir die Herausforderung für etwas Neues geboten“, erzählt Wegmann und ergänzt: „Im Nachhinein könnte man das vielleicht als blöd ansehen.“ Denn die Lauterer schafften unter Otto Rehhagel bekanntlich den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Abschied mit Kaiserslautern vor 45.000 Zuschauern auf dem "Betze"

Die letzte Partie der Zweitligasaison 1996/97, mit der sich Uwe Wegmann vom deutschen Profi-Rasen verabschiedete, bleibt für ihn unvergesslich. Am 11. Juni 1997 feierte der FCK vor 45.000 Zuschauern auf dem Betzenberg im bislang torreichsten Zweitligaspiel mit dem 7:6-Sieg gegen den SV Meppen den Aufstieg. Für Wegmann „eine spezielle Situation“, da dem damals 33-Jährigen bewusst wurde, dass er nicht in die Bundesliga zurückkehren würde.

Für den VfL Bochum absolvierte Uwe Wegmann insgesamt über 240 Profi-Spiele (im Bild). Seinen größten Erfolg feierte der 1,79 Meter große Stürmer 1996 mit Gewinn des DFB-Pokals mit den „Roten Teufeln“ des 1. FC Kaiserslautern. Nach seiner aktiven Laufbahn gründete Wegmann in Burgberg seine Fußballschule. Bild: imago sportfotodienst

Und es passierte Historisches: Die Pfälzer feierten 1998 als erster Aufsteiger die Meisterschaft. „So etwas weiß man vorher nie“, sagt Wegmann heute gelassen. „Ich habe ehrlich nie meinen Wechsel in die Schweiz bereut. Ich habe die Möglichkeit bekommen, als Spielertrainer zu arbeiten, habe mir über Jahre in der Schweiz einen Namen gemacht, hatte viel Spaß und war recht erfolgreich.“ Die ersten zwei Jahre beim FC Lugano war er als Spieler in der damaligen Nationalliga A, der heutigen Super League, aktiv, danach war er beim FC Vaduz als Spielertrainer tätig.

Spielertrainer-Stationen in Weiler und beim FC Kempten

Bereits während seiner Zeit bei den Pfälzern hatte Wegmann die A-Lizenz erworben. Es folgten weitere Spielertrainer-Stationen bei Rot-Weiß Weiler und dem FC Kempten. Erst gegen Ende seiner Kemptener Zeit hängte der Stürmer 2007 seine Fußballschuhe an den Nagel und beschränkte sich auf das Traineramt. Heute ist ihm klar, welches Glück er hatte, „von schweren Verletzungen verschont geblieben zu sein. Es ist selbst in der Bayernliga ungewöhnlich, mit 43 Jahren noch zu spielen“, sagt Wegmann.

Lesen Sie auch

Tauziehen Zeller Tauzieher trainieren jetzt noch „einen Zacken härter“

Und doch hat das Spiel mit dem runden Leder dem gebürtigen Fischinger immer „so viel Spaß gemacht, dass ich immer das Ziel hatte, so lange es geht, Fußball zu spielen.“ Und auch die Weichenstellung nach seiner aktiven Zeit war klar: Wegmann wollte im Fußball bleiben.“ Da er sich nach seiner Rückkehr ins Allgäu mit seiner Frau Michaela in Burgberg niederließ, kam ihm die Idee, eine Fußballschule zu gründen. „Das lässt sich gut mit dem Trainerjob vereinbaren, macht Spaß und passt einfach gut“, erzählt der 58-Jährige. Zu der Zeit waren seine Kinder Michelle (22) und Jordi (19) noch klein und Wegmann ahnte nicht, dass sein Sohn selbst einmal auf dem Sprung ins Profigeschäft stehen würde. Mittlerweile gehört der Abwehrspieler der U19 des FC Augsburg an.

Für den VfL Bochum absolvierte Uwe Wegmann insgesamt über 240 Profi-Spiele. Seinen größten Erfolg feierte der 1,79 Meter große Stürmer 1996 mit Gewinn des DFB-Pokals mit den „Roten Teufeln“ des 1. FC Kaiserslautern (im Bild). Nach seiner aktiven Laufbahn gründete Wegmann in Burgberg seine Fußballschule. Bild: www.imago-images.de

Heute, viele Jahre nach dem Ende seiner Profi-Laufbahn ist Uwe Wegmann froh, wieder in seiner Allgäuer Heimat zu sein, wo er seine Wurzeln und seine Familie hat. „Der Kontakt zum Allgäu ist nie abgerissen“, sagt der Ex-Stürmer. „Ich bin im Urlaub und zu verlängerten Wochenenden immer wieder gerne nach Hause gekommen.“ Beim Rückblick auf seine aktive Zeit kommt ihm als Höhepunkt neben dem direkten Wiederaufstieg mit dem VfL Bochum allen voran der DFB-Pokalsieg mit dem 1. FC Kaiserslautern 1996, bei dem sich sein Team vor 76.000 Zuschauern im prall gefüllten Berliner Olympiastadion gegen den Karlsruher SC durchsetzte.

Wegmann: "Als Trainer wahnsinnig tolle Momente"

Und auch als Trainer, selbst wenn der Rahmen kleiner war, erlebte Uwe Wegmann „wahnsinnig tolle Momente, vor allem den Pokalsieg in der Schweiz“, sagt der Burgberger. Als er den USV Eschen-Mauren coachte, schaffte es der Club als Underdog, die Siegesserie des großen FC Vaduz zu brechen und sich den Pokal zu holen. „Dass wir das Finale gewonnen haben, war eine Sensation – kurioser geht es nicht“, erinnert sich Wegmann. Durch den Pokalsieg durfte das Team sogar in der Europa-League-Quali antreten. Mit „Riesenhoffnungen“ traten die Liechtensteiner den Flug nach Island an, mussten sich dort aber den Vollprofis mit 1:2 geschlagen geben und verloren auch das Rückspiel. Trotz der Niederlage war das internationale Duell „ein Wahnsinnserlebnis“, schwärmt Wegmann.

Er selbst steht seit Sommer 2020 als Trainer beim FC Wangen unter Vertrag, wurde dabei aber lange von der Pandemie ausgebremst. Lange Pausen, Trainingsstopps, die Vorsaison wurde im Endspurt annulliert. Wie es nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Allein schon ein halbes Jahr ohne Fußball auszukommen, ist für Uwe Wegmann ungewohnt. Dazu hat er sein Leben viel zu sehr dem runden Leder verschrieben.