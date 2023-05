Nach der Märchensaison: So greift die DJK Seifriedsberg in der Landesliga an

Der märchenhafte Erfolg des Seifriedsberger Tischtennis-Teams dauert an. Nach der Traum-Saison in der Bezirksoberliga, wartet das „Abenteuer Landesliga“.

12.05.2023 | Stand: 17:41 Uhr

Mit der imposanten Bilanz von 16 Siegen aus 18 Spielen – bei nur zwei Remis – haben sich die Tischtennisspieler der DJK Seifriedsberg die Meisterschaft in der Bezirksoberliga geholt und damit ungeschlagen den Aufstieg in die Landesliga West-Südwest geschafft. Dieser Aufstieg war zwar das erklärte Ziel des Teams, dass es im Saisonverlauf aber so gut läuft, war nicht zu erwarten.

„Am Schluss der Vorsaison haben wir gegen den damaligen Aufsteiger schon gemerkt, dass wir dazugehören“, sagt Ausnahmespieler Laurin Goell. „Trotzdem war die Saison am Anfang für uns noch eher ein Märchen. Wir sind so gut gestartet, haben alles gewonnen und nach vier, fünf Spielen gemerkt, dass wir stark sind.“

Knackpunkte in der Anfangsphase der Saison

Die Knackpunkte für den herausragenden Saisonverlauf sieht der 27-Jährige ebenfalls in der Anfangsphase der Saison, in der die DJK nicht nur beim Absteiger Bad Wörishofen knapp gewann, sondern auch in der Partie beim Mitfavoriten Günztal als Sieger von der Platte ging. Diese Schlüsselmomente haben das Team mehr motiviert und zu zusätzlichen Übungseinheiten angespornt, verrät Goell. „Wir hatten im Hinterkopf, dass wir es nach einem Aufstieg mit deutlich schwereren Gegnern zu tun bekommen werden. Darum haben wir das Geschehen in der Liga über uns verfolgt, weiter konsequent trainiert und uns mit der Landesliga verglichen“, sagt Goell. „Das hat uns angespornt.“

Die Nummer eins der DJK verfügt wie Kapitän Nico Mauch über einen C-Trainerschein und betreut das Team gemeinsam mit Mauch als Spielertrainer. Daher fällt es dem 27-Jährigen auch leicht, das Erfolgsgeheimnis in Worte zu fassen: „Unsere Stärken sind unsere gute Jugendarbeit und unser Training. Außerdem stärken wir mit gemeinsamen Aktivitäten den Teamgeist. Denn auf den kommt es nächstes Jahr an.“

Laurin Goell: "Wollten alle Spiele gewinnen"

Einen echten Tiefpunkt gab es aus Sicht von Laurin Goell in der zurückliegenden Spielzeit für sein Team nicht, mit einem Schmunzeln erkennt er jedoch „einen Makel“: „Wir können keine Zu-null-Bilanz vorweisen. Nachdem der Start so super gelaufen ist, haben wir ausgemalt, wie toll es wäre, die Saison komplett mit Siegen zu beenden“, erzählt Goell. „Aber dann gab es Kranke zu ersetzen, unter anderem mich, daher war nicht zu realisieren.“

So sehr sich die DJK-Spieler aber auch über die herausragende Aufstiegssaison mit dem Südwest-Bayerischen-Pokalsieg als Krönung freuen, so sehr ist ihnen auch durch den Pokal aber bewusst, dass in der Landesliga ein anderer Wind wehen wird. Im Bayerischen Pokal in Wunsiedel gingen nämlich alle Spiele verloren. „Es war trotzdem eine tolle Erfahrung für uns, da wir mal gegen Mannschaften aus anderen schwäbischen Bezirken spielen konnten. Und es war ein Ansporn, als wir uns auch Pokalspiele der Teams aus höheren Ligen angesehen haben. Es wird richtig schwer für uns werden.“

Bärenstarke Konkurrenz in der Landesliga

Nicht nur die Landesliga an sich ist laut Goell „deutlich stärker“, der 27-Jährige rechnet auch damit, dass es in der 14er-Staffel viele Absteiger geben wird, damit die Spielklasse wieder auf die gewohnte Zehner-Liga schrumpft. „Wir hoffen auf den Klassenerhalt. Dafür müssen wir allerdings im Mittelfeld landen – obwohl die Gegner spielerisch deutlich über unserem Niveau liegen. Das wird knackig“, sagt der Starspieler. „Für uns heißt es kämpfen und hoffen, dass wir keine Verletzten bekommen.“ Zudem heißt es für die Seifriedsberger, an den Doppelleistungen zu feilen, um gemeinsam an der Platte besser zu harmonieren.

Obwohl das Team diesbezüglich in den letzten Spielen der abgelaufenen Saison noch einmal umgestellt hat, habe man „noch nicht die optimale Lösung gefunden“, gesteht Goell. Da der erfahrene Akteur weiß, wie viel Druck knappe Partien erzeugen und wie sehr es im Kampf gegen starke Gegner auf die Einstellung ankommt, planen die Verantwortlichen ein spezielles Mentaltraining. „Dann gehen wir mit Vollgas rein und versuchen zu gewinnen“, sagt er und blickt schwärmend voraus: „Das wird für uns eine mega coole Erfahrung. Die Liga ist professioneller, bietet mehr Spannung und mehr Wettkampf. Unser Verein hat noch nie auf dieser Ebene gespielt, deshalb sind alle hungrig und wir werden uns mit viel Spaß reinkämpfen.“