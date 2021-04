Bauausschuss Oberstdorf gibt grünes Licht für die Pläne, die Athleten-Räume künftig als Gastronomie zu nutzen. Wie das Zentrum zu einem Ausflugsziel werden soll.

18.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Bei der Nordischen Ski-WM hat sich das für 25 Millionen Euro modernisierte Langlaufstadion in Oberstdorf als Sportstätte bewährt. Jetzt soll aus der Anlage im Ried aber ein ganzjährig attraktives Ausflugsziel werden. In einem ersten Schritt soll in den Räumen, die bei Wettkämpfen der Athletenversorgung dienen, ein „Nordic Café“ eingerichtet werden. Mit zwei Gegenstimmen votierte der Oberstdorfer Bauausschuss jetzt für die Pläne.