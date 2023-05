Nach drei Jahren Pause gibt es wieder ein Wildkräuterkongress in Fischen

Vorträge und Workshops am Samstag, 6. Mai, in der Fiskina in Fischen sind buchbar. „Allgäuer Kräuterland“ setzt sich dafür ein, altes Wissen wieder zu beleben.

04.05.2023 | Stand: 14:55 Uhr

Beim Wildkräuterkongresse am Samstag, 6. Mai, in der Fiskina in Fischen, gibt es einen Koffermarkt mit Kräuterprodukten, Ölen, Seifen, naturbelassener Kleidung und mehr. Zudem ist ein Bücherflohmarkt für den guten Zweck für jeden zugänglich. Die Veranstalterinnen der Vereins Allgäuer Kräuterland haben sich entschlossen über die 167 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses hinaus Vorträge und Workshops einzeln für 20 Euro an der Tageskasse anzubieten.

Vorträge und Workshops für jeden Einzelnen

Vor vier Jahren war der letzte Wildkräuterkongress in Fischen, informiert Johana Fink, Vorsitzende des Vereins Kräuterland. Wegen der Corona-Pandemie habe es eine dreijährige Zwangspause gegeben. Dabei wäre 2021 ein Jubiläumsjahr gewesen: 20 Jahre „Allgäuer Kräuterland“.

Dass Wildkräuter „in“ sind, zeige sich zum Einen durch den Zuspruch am Kongress, zum anderen, dass eine Wildkräuterwanderung am Samstag bereits ausgebucht ist mit 50 Teilnehmerinnen. Johanna Fink bietet nun von 10 Uhr bis 12.30 Uhr zusätzlich eine wie sie sagt, „mystische Räucherwanderung im Burgwald bei Hinang an“. Die Kosten von 15 Euro können vor Ort beglichen werden. Ein Anmelden ist nicht nötig.

Der Verein Allgäuer Kräuterland besteht seit 2021 und zählt laut Homepage 950 Mitglieder. Er ist zudem für die Wildkräuterakademie in Weitnau verantwortlich. Dort können sich Interessierte unter anderem zur Wildkräuterführerin ausbilden lassen. „Auch das ist gefragt“, sagt Johanna Fink.

Frauen knüpfen an das alte Wissen um die Wildkräuter an

Der Verein Allgäuer Kräuterland wolle „den natürlichen Zugang zu Wildkräutern neu beleben“. Die Natur biete viel, durch die Industrialisierung sei das altes Wissen aber in weiten Teilen der Bevölkerung verloren gegangen. Jetzt wollten vor allem Frauen wieder an das alte Wissen um die Wildkräuter anknüpfen. Einzeln buchbar sind am Samstag beim Kongress an der Tageskasse folgende Vorträge: „Mit Wildpflanzen das Immunsystem auf Vordermann bringen“ (Dr. Markus Strauß, 10 Uhr), „Weibliche Wege der Weisheit“ (Chambra Skade, 11.30 Uhr), „Terra Preta im Selbstversorger-Gartenbau“ (Ignaz Freisl, 11.30 Uhr), „Stress im Bauch – Lebensadern der Erde – Lebensadern der Menschen“ (Ingrid Neß, 16.15 Uhr), „Allgäuer Moore – Lebensraum für Vielfalt und Klimaschutz“ (Julia Wehnert, 16.15 Uhr), „Nerzvenstarke Zeit mit Kräutern“ (Gerti Epple, 17 Uhr), „Permakultur – zeitgeistlicher Luxus oder moralische Verpflichtung“ (Andi Haller, 17 Uhr). Zudem gibt es nachmittags noch zwei Workshops: „Putzmittel selbst gemacht“ und „Esskastanie – Kastanienschätze sammeln und nutzen.“

