Nach Einbürgerung 2022: Was waren die größten Herausforderungen für die Migranten?

220 Menschen sind im Oberallgäu 2022 eingebürgert worden. Welche Dinge sie in ihrer neuen Heimat am meisten schätzen.

25.04.2023 | Stand: 06:13 Uhr

2012 begann Mohammad seine Flucht aus dem vom Bürgerkrieg erschütterten Syrien. Er stammt aus dem Ort Hamoryah, der zwölf Kilometer östlich vom Stadtzentrum von Damaskus liegt. Er erzählt, wie gespalten die Lage der Menschen in der syrischen Hauptstadt ist. Die Viertel, in denen Anhänger des Präsidenten Al-Assad leben, seien unberührt, nur ein paar Straßen weiter bei den bei der Regierung unbeliebten Bürgern fallen aber Bomben und die Häuser der Menschen werden dem Erdboden gleichgemacht.

Oberallgäuer Migranten: Sicherheit, Reisefreiheit und Bildung seien die größten Vorteile in ihrer neuen Heimat

Mohammad ist einer der 220 Migranten im Oberallgäu, die 2022 das Einbürgerungsverfahren meisterten und die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten. Bei einer offiziellen Einbürgerungsfeier im Landratsamt in Sonthofen überreichte Landrätin Indra Baier-Müller rund 50 von ihnen ein Gratulationsschreiben. Sicherheit, die Möglichkeit, frei zu verreisen, und bessere Bildungs- und Berufschancen nannten die Gewürdigten als größte Vorteile in ihrer neuen Heimat Deutschland.

Der heute 33-Jährige Mohammad floh von Syrien aus zuerst in das kleine Nachbarland Libanon. Dort habe er auch eine Arbeit gefunden. Mit den Menschen sei er jedoch nicht zurechtgekommen. „Sie haben mich nicht akzeptiert, wollten unter sich bleiben.“ Darum setzte Mohammad seine Flucht über die Türkei fort, 2015 kam er in Deutschland an. Nach Aufenthalten in Donauwörth und Ingolstadt landete er schließlich im Oberallgäu. Zuerst lebte er in Sonthofen, vor anderthalb Jahren zog er dann nach Immenstadt um. Zwischenzeitlich machte er den Führerschein in der Klasse B1 und begann eine Ausbildung als Logistiker. Aktuell arbeitet er bei Dethleffs in Isny. Jeden Tag pendele er rund 35 Minuten zur Arbeit.

Mohammad aus Syrien: Lernen der deutschen Sprache war die größte Herausforderung

In seiner neuen deutschen Heimat fühle er sich mittlerweile wohl. Die größte Herausforderung bei der Integration sei für ihn das Lernen der deutschen Sprache gewesen. Insbesondere der Umgang mit den Artikeln "der, die und das" habe ihm Schwierigkeiten bereitet.

Auch Juan Sebastían Varas García erwarb 2022 die deutsche Staatsbürgerschaft. Vor neun Jahren folgte er seiner Mutter aus Mexiko-Stadt in Lateinamerika ins Oberallgäu. Seine frühere Heimat Mexiko werde abseits der Tourismus-Hotspots immer gefährlicher, sagt der 25-Jährige.

Die deutsche Sprache zu erlernen, war für ihn der wichtigste, aber auch schwierigste Teil der Integration. Die Deutschsprachkurse und seinen Mittelschulabschluss gleichzeitig zu schaffen, sei für García mit großem zeitlichen Aufwand und viel Disziplin verbunden gewesen. García lebt in Wiggensbach, absolvierte eine Ausbildung zum Schlosser und arbeitet seit sechs Jahren beim Metallbauunternehmen Karl Hudez.

Juan S. V. García aus Mexiko: „Ich kann dieses Land unterstützen, besser zu werden.“

Für ihn sei die Einbürgerung keine Einbahnstraße. Wie viele der anderen Migranten ist er dankbar für die Hilfe der Deutschen beim Integrationsprozess, will aber auch etwas zurückgeben. Er sei sich sicher: „Ich kann dieses Land unterstützen, besser zu werden.“

Ayam Said Ali stammt aus der syrischen Millionenstadt Aleppo. Auch er ist ein Beispiel für eine gelungene Integration mit Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft. Vor knapp acht Jahren brach er aufgrund des in Syrien tobenden Bürgerkriegs auf und fand den Weg ins Oberallgäu. Der 41-Jährige lebt seitdem in Immenstadt. Seit 2017 arbeitet er bei Bosch, aktuell mit Drucksensoren.

Stolz erzählt Ali, dass seine Kinder hier in seiner neuen Heimat zur Welt gekommen sind. Sein Sohn ginge schon in den Kindergarten, seine Tochter noch in die Krippe. Auch sie erhielten im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft. Seine Frau sei ausgebildete Kinderärztin und hoffe, dass sie ihren Beruf auch hier in Deutschland bald weiter ausüben darf.

Landrätin Baier-Müller: Arbeit von Ehrenamtlichen und Helferkreisen ist wichtig

Baier-Müller betonte bei der Veranstaltung im Landratsamt, wie wichtig die Arbeit von Helferkreisen und Ehrenamtlichen sei. Sie unterstützen die Menschen dabei, sich im Oberallgäu zurechtzufinden und die „großen Hürden“ im Integrationsprozess zu überwinden. Im Landkreis Oberallgäu sind den Jahren 2021 und 2022 rund 370 Menschen aus 37 verschiedenen Ländern eingebürgert worden. Die Tendenz sei steigend – das sei wichtig im Hinblick auf den demografischen Wandel, sagte die Landrätin.

