Nach Meistermärchen der Oberstaufner Reserve: Darum tritt der Trainer zurück

Die Fußballer des TSV Oberstaufen II feiern Titel und Aufstieg. Den Grundstein dafür legt Coach Andre Rüscher schon im Vorjahr, tritt aber jetzt zurück.

Von Lukas Herr

16.07.2023 | Stand: 12:21 Uhr

Sie haben es spannend gemacht am vorletzten Spieltag. Die Fußballer des TSV Oberstaufen II mussten bis zur 89. Spielminute warten, ehe der entscheidende Siegtreffer gegen Waltenhofen-Hegge II fiel und sie die Meisterschaft in der B-Klasse Allgäu 7 feiern konnten. Damit steigt die Staufner Reserve in diesem Sommer in die A-Klasse auf – die „Erste“ spielt Kreisklasse.

