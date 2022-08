Nach München getrampt und über den Zaun ins Stadion geklettert

Die Olympischen Spiele 1972 in München begeisterten auch die Oberallgäuer. Viele fuhren in die Landeshauptstadt. Unsere Redakteurin war damals zehn und auch dabei.

19.08.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Olympiadackel Waldiist in einem Karton im Dachboden verstaut. Eine farbenfrohe Erinnerung an die Olympischen Spiele 1972 in München. Ein Olympiaposter mit Hürdenläufern hängt hingegen an der Eingangstür: Das Geschenk einer Freundin zum Geburtstag in diesem Jahr – und die Erinnerung an vergangene Zeiten, die damit wieder aufflammen.

Vom Dachboden geholt und auf die grüne Wiese gesetzt: Olympiadackel Waldi, das Maskottchen der Olympischen Spiele 1972 in München. Bild: Silvia Reich-Recla

Es war damals so aufregend, tatsächlich mit dem Zug zu den Olympischen Spielen zu fahren als Zehnjährige in Begleitung der Mutter. Das Stadion mit seinem berühmten Zeltdach in Natura zu sehen, zwar nur von außen, aber immerhin. Wir hatten Karten fürs Turnen. Die Sportart faszinierte mich, die kleine Turnerin vom TSV Durach. Olga Korbut aus der Sowjetunion war mein Star. Sie hatte meist Zöpfe links und rechts über den Ohren, so, wie ich auch. Olga Korbut in ihrem weißen Turnanzug lächelte viel, aber sie war dennoch konzentriert und anmutig, wurde schließlich zweifache Einzel-Olympiasiegerin (Schwebebalken und Bodenturnen). Das hab ich später im Fernsehen mitbekommen. Wir hatten damals nur Karten für mittags – nur für den Vorkampf. Welche Turnerinnen an den Geräten waren, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern....

Ulrike Meyfarth gewann den Hochsprung

Mein Papa schenkte mir später den Olympiadackel. Und es war klar, dass jeden Tag Olympia im Fernsehen geschaut wurde.

Olympische Spiel München 1972 Otl Aicher hat die Plakate zu den Olympischen Spielen 1972 entworfen . Sie sind heute begehrte Sammlerstücke. Zum Jubiläum 50 Jahre Olympische Spiele München gab es eine Neuauflage

Im Stadion gewann eine 16-jährige Deutsche den Hochsprung: Ulrike Meyfarth. Heide Rosendahl bekam Gold im Weitsprung. Jedes Mal ein Riesenjubel vorm Fernseher.

"The games must go on"

Und dann der Schock durch den Anschlag auf die israelische Mannschaft. Plötzlich gab es keine Sportübertragungen mehr, sondern Fernsehbilder von den Wohngebäuden für Sportler im Olympiapark, von Geiselnehmern mit Mütze überm Kopf. Die Terrororganisation „Schwarzer September“ hatte israelische Sportler in Geiselhaft genommen. Ein Ringer-Trainer wollte fliehen. Sein toter Körper ist im Fernsehen zu sehen. Aus den fröhlichen Spielen wurde ein Albtraum. Elf Israelis, fünf Geiselnehmer und ein Polizist starben. „The Games must go on“ sagte Avery Brundage, der damalige Präsident des internationalen Olympischen Komitees – und Millionen von Fernsehzuschauern in aller Welt dürften seine Worte im Gedächtnis haften geblieben sein.

Die Sicherheitsvorkehrungen waren damals lax im Vergleich zu heute

Die Geiselnehmer waren über einen Zaun ins Olympische Dorf gekommen. Die Sicherheitsvorkehrungen waren damals lax, ganz anders als heute üblich. Am Eröffnungstag trampte mein Mann Ecke, damals 15, von Sonthofen nach München – ohne Karte fürs Stadion in der Tasche. „Wir hatten damals ja kein Geld.“ Überall sei aber etwas los gewesen im olympischen Gelände. Er erzählt von Trommlergruppen, Sängern und Jongleuren. Und schließlich von einem zwei Meter hohen Metallzaun. „Da sind wir einfach drüber geklettert und schon waren wir im Stadion bei der Eröffnungsfeier.“

