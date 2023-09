"Wieder ruhiger schlafen": So sollen weitere Murenabgänge im Kleinwalsertal verhindert werden

Starkregen hat 2021 einen Hangrutsch im Kleinwalsertal verursacht. Viel wurde investiert, nun sagt der Bürgermeister: "Anwohner können wieder ruhiger schlafen."

Mitten in Hirschegg bewegten sich im Dezember 2021 Schlamm, Altschnee und Geröll auf mehrere, unterhalb der Straße liegenden Häuser zu. Schlammiges Wasser drang in eine Wohnung ein, eine Familie musste in Sicherheit gebracht werden. Um sicherzustellen, dass sich so ein Ereignis nicht wiederholt, wurde jetzt der Hochwasserschutz am Mühlebach verbessert. (Lesen Sie auch: Wohnen im Kleinwalsertal: Neue Wohnungen in Riezlern geplant)

Damit der Bach nicht mehr für Überschwemmungen im Kleinwalsertal sorgt

Insgesamt 250.000 Euro wurden bereits im Jahr 2022 investiert, um zu verhindern, dass der Bach in Hirschegg erneut über die Ufer geht und die unterhalb liegenden Grundstücke überflutet. Dazu wurden drei doppelwandige Steinkästen eingebaut und eine „Gerinnesicherung“ mit Wasserbausteinen durchgeführt.

Beton, Draht und Steine gegen Muren

Zusätzlich war es notwendig, zum Schutz der Häuser eine Grobsteinschlichtung in Beton zu verlegen und Drahtschotterkörper zu errichten. Zudem hätten sich die Kosten für das Baumaterial und die Maschinen sehr stark erhöht, erklärte Bürgermeister Andi Haid in der Gemeindevertretung. Das sei bei der ursprünglichen Kostenkalkulation nicht vorhersehbar gewesen. Deswegen hat die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) Vorarlberg jetzt die Erhöhung des Projektrahmens um 300.000 Euro beantragt.

Einstimmig votierte die Gemeindevertretung jetzt für diesen Antrag. Die Gemeinde muss aber nur rund 60.000 Euro dafür selbst tragen, weil der Bund 55 Prozent, das Land Vorarlberg 20 Prozent und zusätzlich 5 Prozent als Straßenunterhalter übernimmt. So verbleiben für die Gemeinde nur rund 20 Prozent der Projektkosten. (Lesen Sie auch: Seit zwei Jahren gesperrt: Wichtige Wanderweg-Brücke im Kleinwalsertal wird neu gebaut)

Hohe staatliche Zuschüsse für das Projekt im Kleinwalsertal

Falls das Amt der Vorarlberger Landesregierung wie in den Vorjahren wieder besondere Bedarfszuweisungen zu den von den Gemeinden geleisteten Interessentenbeiträgen für Wildbach- und Lawinenverbauungsprojekte beschließt, können die Walser mit einer Rückerstattung von 48.000 Euro (16 Prozent von 300.000 Euro) wegen der Finanzlage der Gemeinde rechnen. Der Gemeinde Mittelberg müsste in diesem Fall nur noch 12.000 Euro für das Hochwasserschutzprojekt zahlen. Bürgermeister Andi Haid hob die Bedeutung des Projekts für die betroffenen Grundstückseigentümer hervor: „Die Anlieger haben gesagt, sie können schon wieder ruhiger schlafen“, sagte Haid.

Große Zustimmung für die Pläne

In der Gemeindevertretung gab es fraktionsübergreifend große Zustimmung für die Pläne. „Ich bin froh, dass die Gefahr nicht mehr so groß ist“, sagte Karl Schuster (Walser Liste). So fiel die Zustimmung zur Erhöhung des Projektrahmens ohne Gegenstimme aus. Die Schutzarbeiten wurden bereits umgesetzt. Das Projekt in Hirschegg ist abgeschlossen.

