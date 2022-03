Nach Party: 19-jähriger Randalierer leistet Widerstand gegen Polizei

Ein 19-jähriger randalierte in einer Wohnung in Oberstdorf - und widersetzte sich der hinzugerufenen Polizei.

05.03.2022 | Stand: 12:22 Uhr

Die Polizei Oberstdorf wurde in den frühen Samstagmorgenstunden zu einem Anwesen in Oberstdorf gerufen. Ein 19-jähriger Mann randalierte in der Wohnung. Dabei verletzte er eine Person leicht und beleidigte eine andere.

Bei Eintreffen der Beamten hatte sich das Geschehen bereits vor die Wohnung verlagert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Aggressor unter anderem alkoholisiert war, weshalb er zur weiteren Abklärung auf die Polizeidienststelle gerbracht wurde. Dabei leistete er gegenüber den Beamten Widerstand und beleidigte sie zudem. Gegen den jungen Mann wurden Ermittlungen wegen Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung und weiterer Straftaten eingeleitet.

