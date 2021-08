Auch in Obermaiselstein sind während des Starkregens im Juli Schäden am Bachbett und an Brücken entstanden. Im Gemeinderat wurde nun eine Bilanz präsentiert.

19.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Der Starkregen Ende Juli hat auch in Obermaiselstein Spuren hinterlassen. Auf 400 000 Euro wurde der Schaden an der Schönberger Ach geschätzt. Das teilte Bürgermeister Frank Fischer nun im Gemeinderat mit. An einer Begehung hatten kürzlich Vertreter des Wasserwirtschaftsamts, der Straßenmeisterei, der Kreistiefbauverwaltung, des Wasserverbands, der Gemeinde sowie Grundstücksbesitzer teilgenommen.