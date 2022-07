Gezwungen auf neuen Wegen: So wollen Oberallgäuer Musiker Vuimera weiterentwickeln

Die Musiker von Vuimera suchen nach dem Tod ihres Gründers Lösungen, um die Lücke zu füllen. Was sich hinter den „Lichtbildklängen“ in Immenstadt verbirgt.

26.07.2022 | Stand: 11:44 Uhr

Immenstadt Im Open-Air „Lichtbildklänge“ führt Peter Krahe beim Immenstädter Sommer im überdachten Immenstädter Klostergarten am Freitag, 29. Juli, das Publikum mit seinen Bildern vom Allgäu über die Alpen bis nach Venedig. Die Oberallgäuer Melinda Rodrigues, Hedwig Roth, Milena Soyoung, Stefan Kienle und Benno Wechs sorgen als „Vuimera“ für die musikalische Untermalung.

Der Tod von Gründer Peter Stannecker hat bei Vuimera eine Lücke hinterlassen und den fünf Musikern den Anstoß gegeben, neue Wege zu gehen. Marion Bässler sprach mit Benno Wechs über die Folgen der Pandemie, die Art wie die Lücke geschlossen werden kann, das Konzept, das hinter Lichtbildklänge steht und die weiteren Pläne der Gruppe.

Wie hat „Vuimera“ die lange kulturelle Durststrecke der Corona-Pandemie überstanden?

Benno Wechs: Naja, wir mussten da irgendwie durch, wie alle anderen auch. Wir haben uns mit regelmäßigen Proben musikalisch fit gehalten und abgewartet was kommt. Vergangenes Jahr haben wir die neue CD zu unserem Zehnjährigen produziert. Solche Projekte haben auch dazu beigetragen, uns fit zu halten.

Dann haben Sie heuer durch den überraschenden Tod von Peter Stannecker Ihren Gründer und Saxophonisten verloren. Wie hat dieser Verlust Vuimera verändert?

Wechs: Es war ein dramatischer Einschnitt für unsere ganze Gruppe. Peter war ja der Gründer von Vuimera und fehlt uns auch als Leiter sehr. Das hat uns aber auf eigene Beine gestellt. Sein Gehen hat uns flügge gemacht, uns gezwungen, uns musikalisch neu zu sortieren und als Musiker erwachsen zu werden. Jeder von uns Musikern ist eine eigene Persönlichkeit. Jetzt begeben wir uns auf einen neuen Weg. Es wird ein interessanter, spannender Weg, auf dem ein neues Vuimera entsteht. Uns bieten sich neue Möglichkeiten, es fühlt sich anders an und es setzt neue Energien frei. Wir lassen die Situation aber auf uns zukommen. Wohin es uns führt, wissen wir noch nicht.

Und wie schließt man eine solche Lücke, die Peter Stannecker hinterlassen hat?

Wechs: Ein Platz wird frei, aber irgendwie füllt sich dieser Raum mit etwas, das man noch nicht weiß. Aufhören war für uns keine Option, deshalb vertrauen wir darauf, dass sich die Lücke, die Peter hinterlassen hat, irgendwie füllt und etwas Neues entsteht. Gesanglich und instrumentell gleichen wir fünf es aus, aber Vuimera ist jetzt ohne Saxophon.

Wie entstand die Idee für Lichtbildklänge?

Wechs: Peter Krahe ist auf uns zugekommen und hat uns vorgeschlagen, seine Bilder mit unserer Musik zu hinterlegen. Vor rund vier Jahren war die erste Veranstaltung in Bad Hindelang und 2019 waren wir schon mal beim Immenstädter Sommer mit dabei.

Welches Konzept steht hinter diesem Auftritt?

Wechs: Die Bilder von Peter Krahe sind ganz speziell. Er benutzt eine Infrarot-Technik, die ihm eine extrem hohe Auflösung liefert. Von seinem Wohnort in Nesselwang hat er die Zugspitze im Blick und auf den Bildern kann man sogar die etwa sechzig Kilometer entfernte Bergstation erkennen. Die Bilder haben eine extreme Klarheit. Sie sind schwarz-weiß, was es sehr spannend macht. Jedes Bild wird sechs bis zehn Sekunden auf der Leinwand zu sehen sein, weil die extrem vielen Details in der Kürze gar nicht richtig zu erfassen sind. Sie sind einfach außergewöhnlich und daher ist es auch für uns Musiker eine ganz besondere Veranstaltung.

Was erwartet das Publikum bildlich und musikalisch?

Wechs: Im ersten Teil widmet sich Peter Krahe unserer Heimat. Dabei zeigt er Bergbilder und Fotos, die die Allgäuer Traditionen, die Allgäuer Kultur und unsere Landschaft charakterisieren. Im zweiten Teil führt uns die Reise über die Alpen. Es geht über die Dolomiten, an den Gardasee, in die Toskana bis nach Venedig. Dabei präsentiert Peter Krahe mit seinen Bildern den Charakter der jeweiligen Landschaft, und Vuimera wird den alpinen Charakter der Bilder musikalisch untermalen. Wir sind am Freitag alle fünf dabei, also Melinda Rodrigues, Hedwig Roth, Milena Soyoung, Stefan Kienle und ich.

Wie sieht es mit den weiteren Plänen von Vuimera aus? Können Sie uns da schon einen Ausblick geben, wo die Reise der Gruppe hingeht?

Wechs: Für uns war es nach Peters Tod erstmal eine große organisatorische und wirtschaftliche Herausforderung, uns neu aufzustellen. Jetzt sind wir eine GbR und wir alle fünf sind Gesellschafter. Da das geschafft ist, können wir uns mehr aufs musikalische konzentrieren. Im Herbst und Winter wollen wir neue Sachen entwickeln, Ideen ausarbeiten und schauen, wie Vuimera künftig klingen wird. Im Grundcharakter bleiben wir Vuimera, aber es werden einige neue Elemente dazukommen, die Vuimera ein bisschen verändern, der Gruppe aber gut tun werden.

Die „Lichtbildklänge“ mit Lichtbildern von Peter Krahe und Klängen von Vuimera präsentiert der „Immenstädter Sommer“ am Freitag, 29. Juli, ab 20.30 Uhr im überdachten Klostergarten.

