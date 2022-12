Nach Unfall am Riedbergpass: Kennzeichen abmontiert und geflüchtet

Ein unbekannter Täter hat am Riedbergpass bei Obermaiselstein einen Unfall gebaut und flüchtete. Sein Auto ließ er zurück - nicht aber die Nummernschilder.

07.12.2022 | Stand: 12:27 Uhr

Ein bislang Unbekannter Täter hat am Dienstagabend am Riedbergpass nahe Obermaiselstein einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Nach Angaben der Polizei Oberstdorf kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, fuhr rund 50 Meter über die angrenzende Grünfläche und kam in einer Böschung zum Stehen.

Der Täter ließ sein Auto nach einem Unfall am Riedbergpass zurück

Der Unbekannte montierte seine Kennzeichen ab und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall hatte er sich offensichtlich nicht verletzt. Der Schaden an seinem braunen Auto beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Flurschaden beträgt circa 150 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den Täter, den Unfallzeitpunkt oder weitere Personen am Unfallort.

