Senioren-Ehepaar stirbt an schweren Verletzungen

Bereits am Montag war der 91-Jährige mit seinem Auto in Sonthofen ungebremst gegen eine Hauswand gekracht. Jetzt starben er und seine 86-jährige Ehefrau.

20.10.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Traurige Nachrichten nach einem schweren Autounfall, der sich bereits am Montag in Sonthofen ereignet hatte: Der 91-jährige Fahrer und seine 86-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, sind am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Unfall in Sonthofen - Senioren-Ehepaar stirbt am Donnerstag im Krankenhaus

Der Senior hatte aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stieß frontal gegen eine Hauswand. Das Auto fing durch den Aufprall Feuer. Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Mit dem Hubschrauber brachten die Retter den 91-Jährigen in eine Klinik - er hatte sich lebensbedrohlich verletzt. Auch seine Frau zog sich erhebliche Verletzungen zu. Auch sie musste in die Klinik.

Im Laufe des Donnerstags sind nun beide an den schweren Unfallfolgen gestorben, berichtet die Polizei.

