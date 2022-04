Mann harrte nach Verfolgungsjagd mit der Polizei Sonthofen in der Iller aus - jetzt stellte er sich

Ein 24-Jähriger hat sich letzte Woche in Sonthofen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist dann zu Fuß geflüchtet. Jetzt stellte er sich.

25.04.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Ein 24-Jähriger hat sich letzte Woche eine Vefolgungsjagd mit der Polizei durch Sonthofen und Blaichach (Landkreis Oberallgäu) geliefert. Mit teilweise über 120 Kilometern pro Stunde soll er den Beamten davon gefahren sein. Die Fahrt endete, als er mit seinem Wagen gegen eine Wegsperre krachte. Danach rannte der Mann zu Fuß weiter. Die Polizisten erkannten ihn, bevor er entkam.

Nach Verfolgungsjagd in Sonthofen: Fahrer meldet sich bei der Polizei

Wie die Beamten jetzt mitteilen, hat sich der 24-Jährige gestellt. Er hatte mitbekommen, dass die Polizei intensiv nach ihm fahndete und meldete sich am Freitag bei der Polizeiinspektion in Sonthofen. Dort legte er ein Geständnis ab.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Mann, den die Polizei bereits in Verdacht hatte. Seinen Aussagen zufolge saß er nach dem Unfall über eine Stunde lang in der Iller und hatte abgewartet. Anschließend hielt er ein vorbeikommendes Fahrzeug an. Der tropfnasse Mann ließ sich von dem Fahrer nach Altusried fahren. In diesem Zusammenhang wird der Zeuge gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

