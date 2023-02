Kaum noch Bedarf an Corona-Tests

Die Besuchsregeln für Kliniken und Altenheime sind seit Freitag gelockert. Oberallgäuer Teststationen rechnen mit einer weiter stark sinkenden Nachfrage.

13.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Menschen, die Besuche in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen machen wollen, dürfen aktuell noch einen kostenfreien Corona-Test machen. Ebenso pflegende Angehörige. Doch nur noch wenige nutzen diese Möglichkeit, berichten Verantwortliche von Oberallgäuer Teststationen. Ende Februar könnte es noch weniger werden – denn dann läuft die aktuelle Testverordnung aus. Ob die kostenlosen Bürgertests verlängert werden, ist noch ungewiss.

Bereits seit Freitag, 10. Februar, müssen Besucher von Altenheimen und Kliniken keinen Corona-Antigen-Test einer offiziellen Teststation mehr vorlegen. Es reicht, wenn sie einen Selbsttest machen und eine Eigenerklärung abgeben.

Immer weniger Menschen machen Tests

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests sei im Vergleich zu den Coronahochzeiten um bis zu 80 Prozent zurückgegangen, sagt Christian Harner, der in seiner Praxis in Sonthofen Schnelltests anbietet. Er rechnet damit, dass die Teststationen im April oder Mai Geschichte sind. „Wer braucht denn noch einen Test, wenn ein Selbsttest genügt, um Kranke und Pflegebedürftige zu besuchen?“, fragt er. Der kostenpflichtige Test kostet in der Praxis Harner aktuell acht Euro, der Anteil der Menschen, die ohne Anspruch auf kostenlose Tests kommen, sei gering.

Erwartete Coronawelle nicht eingetreten

Auch die Teststation des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in der Immenstädter Schrannenhalle bietet Schnelltests an. „Vor allem an Wochenenden kommen viele Menschen“, sagt Dietmar Schenk, Verantwortlicher für die BRK-Teststationen. Die Zahl der Menschen, die einen Test nicht für den Besuch im Krankenhaus oder Pflegeheim benötigen, gehe aber gegen null. Die Kosten für Selbstzahler liegen laut Webseite des Roten Kreuzes bei 9,50 Euro. Schenk schildert, dass die Station für die kalte Jahreszeit eine Welle von Erkältungen und Coronafällen erwartet habe und damit auch die Notwendigkeit von mehr Tests. „Das ist alles nicht eingetreten“, stellt er fest.

Die Hochgrat-Apotheke in Oberstaufen bietet während ihrer Öffnungszeiten und zusätzlich noch am Sonntag von 10 bis 12 Uhr Antigen-Schnelltests an. Kosten für Selbstzahler: fünf Euro. Die Testzeiten seien seit den Coronahochzeiten unverändert, sagt Apothekerin Nadja Linhardt. Es kämen aber 60 bis 80 Prozent weniger Menschen. Sie geht davon aus, dass sich nicht mehr viele Menschen testen lassen werden.

