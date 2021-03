Nachbarn rufen Polizei Mann singt lautstark mitten in der Nacht und bekommt Anzeige Am Mittwoch kurz vor Mitternacht hat ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Sonthofen lautstark gesungen. Als die Polizei eintraf, öffnete er nicht die Tür.

25.02.2021 | 13:34 Uhr