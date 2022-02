Nächstes Ziel: Olympia! So planen die Oberstdorfer Curler den großen Wurf

Die Oberstdorfer Juniorinnen erobern den bayerischen Meistertitel sind gewappnet für die „Deutsche“. Die Trainer verfolgen eine klare sportliche Mission.

16.02.2022 | Stand: 05:03 Uhr

Die Generalprobe ist geglückt. Mit den bayerischen Curling-Meisterschaften spielten die Juniorinnen und Junioren am vergangenen Wochenende in Oberstdorf das letzte große Turnier vor den anstehenden deutschen Meisterschaften. „Es ist sehr erfreulich, dass erst das letzte Spiel des Turniers nach sechs Runden die Entscheidung darüber bringen musste, wer bayerischer Meister der Juniorinnen wird“, sagte Gastgeber Markus Messenzehl. Und Oberstdorf jubelte.

Oberstdorfer Skip Carolina Abdel Halim jubelt

Denn der Abteilungsleiter Curling beim ausrichtenden EC Oberstdorf freute sich dabei vor allem darüber, dass sich im Spiel der Oberstdorfer mit Skip Carolina Abdel Halim gegen die SG ECO/CC Füssen mit Skip Zoe Antes die Spielgemeinschaft in einer spannenden Partie am Ende durchsetzte – und nun bayerische Meister ist. Trainer Michael Wiest lobte wiederum seine Junioren, bei denen das Team CCF mit Skip Sebastian Heim im Best-of-five-Modus gegen das ECO-Team mit Skip Lukas Jäger gewann und sich zum neuen bayerischen Meister krönte.

Wie ihre Vorbilder, die derzeit bei den Olympischen Winterspielen in Peking um Edelmetall kämpfen, hielten die Oberallgäuer auf dem heimischen Eis in Oberstdorf ihre Bronze-, Silber- und Goldmedaillen hoch. Ebenso stolz nahmen die Siegerinnen um Skip Zoe Antes den riesigen Wanderpokal entgegen.

Im Doppel-Round-Robin-Modus musste jedes der Damen-Teams zweimal gegen jeden Kontrahenten antreten. Die Teams ECO/CCF mit Zoe Antes, Kim Sutor, Elisa Scheuerl und Anne Kapp und der ECO mit Carolina und Annelie Abdel Halim, Clara Trevisol und Matilda Pyroth machten es bis zum letzten Spiel, in das sie punktgleich gingen, spannend. Auf Platz drei freute sich das junge Team um Skip Pauline Walther über Bronze.

Zoe Antes: "Wir werden als starkes Team antreten"

Siegerinnen-Skip Zoe Antes resümierte: „Bei der „Bayerischen“ haben wir gegen Top-Konkurrentinnen aus der Umgebung gespielt, die auch bei der deutschen Meisterschaft unsere Gegnerinnen sein werden“, sagte die 18-Jährige. „Es ist ein tolles Gefühl, bayerische Meister zu sein, und gezeigt zu haben, dass wir das Nationalteam sind. Wir werden weiter hart dafür kämpfen, es auch zu bleiben. Und wir haben bewiesen, dass wir auch bei der „Deutschen“ stark antreten.“ Die neue Teamaufstellung und ihre ungewohnte Position als Skip seien wichtige Erfahrungen, sagte sie. Der etatmäßige Skip Sara Messenzehl fällt aktuell verletzungsbedingt aus.

Lesen Sie auch

Curling Curlerinnen aus Füssen und Oberstdorf können nicht bei der WM starten

Während des Turniers in Oberstdorf gingen aber auch die Blicke der Curling-Talente immer wieder auf den Live-Stream aus Peking, wo die Curling-Weltelite – wenn auch ohne deutsche Beteiligung – um Gold spielt. „In diesem Jahr sind die deutschen Teams wieder gescheitert. Bei den Damen als Elfter war es extrem knapp. Nur die besten Zehn dürfen an den Olympischen Spielen teilnehmen“, sagte Markus Messenzehl. „Leider sind wir auch bei den Herren und im Mixed-Doubles knapp an der Qualifikation gescheitert.“ Doch der Oberstdorfer Curling-Obmann machte den angetretenen Juniorinnen und Junioren Mut: „Vielleicht schafft es jemand von euch, in acht oder in zwölf Jahren dabei zu sein?“

Denn nicht weniger als das ist das Ziel für die beiden Trainer Markus Messenzehl und Michael Wiest: „Das ist unsere Hoffnung und unser Plan aus Trainersicht, dass wir aus diesem Teilnehmerkreis der bayerischen Meisterschaft in acht bis zwölf Jahren den ein oder anderen Athleten oder Athletin bei Olympischen Spielen sehen.“