Sonthofer Naturkindergarten eröffnet: Diese Angebote erwarten die Kinder

Der Naturkindergarten am Biberhof in Sonthofen ist offiziell eröffnet. Welche naturpädagogischen Angebote die 17 Mädchen und Buben genießen können.

31.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Naturkindergarten ist Anfang September auf der weiten Fläche an Sonthofens Biberhof eingezogen. Nachdem die wichtige Eingewöhnungszeit für die Mädchen und Buben abgeschlossen ist, wurde jetzt die offizielle Eröffnung gefeiert. Das Naturerlebniszentrum Allgäu (NEZ) des BUND Naturschutz hat als Träger der Einrichtung mit diesem Naturkindergarten eine Lücke in Sonthofens Kindertagesstätten-Landschaft geschlossen, die im vergangenen Jahr nach der Schließung des ehemaligen Naturkindergartens entstanden ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Natur, Bewegung und Dialog für Kinder

Das NEZ hat als staatlich anerkannte Umweltstation viel Erfahrung mit naturpädagogischen Angeboten und ist damit für die Stadt Sonthofen geeigneter Partner, um auch den Jüngsten im Stadtgebiet die Begeisterung für die Natur weiterzugeben. Die naturnahe, aber durch einen Zaun geschützte Fläche rund um den grasgrün gestrichenen Bauwagen sei hervorragend geeignet, um erste Erfahrungen mit und in der Umwelt zu machen, heißt es seitens der Stadt. Dabei dienen das Gelände und die dort vorhandenen Naturmaterialien als Spielgerät und macht weiteres Spielzeug fast unnötig. Nur einige Töpfe und Siebe stehen bereit, um spielerisch Natursuppen zu kochen und im Sand zu buddeln. Denn die Kinder sollen durch Bewegung und Freispiel ihre Umgebung erfahren und durch Rollenspiele in den Dialog mit den anderen Kindern kommen.

Naturkindergarten am Biberhof von Sonthofen unterstützt

Die Stadt Sonthofen unterstützte dieses Projekt auch im Vorfeld mit Rat und Tat. Zudem stellte sie finanzielle Mittel in Höhe von 85.000 Euro für den Bauwagen und auch den Zaun zur Verfügung. Besonders erfreulich ist auch, dass dank eines Vermächtnisses in Höhe von 20.000 Euro und einer weiteren beträchtlichen Spende durch die Hinterbliebene in die weitere Neuausstattung investiert werden konnte. Somit hätten für die 17 Mädchen und Buben sowie die fünf Erzieherinnen (drei Stellen sind besetzt durch fünf Personen in Teilzeit, bestehend aus Erzieherinnen und Pflegerinnen) beste Bedingungen für den Start am Biberhof geschaffen werden können, sagt die Stadtverwaltung Sonthofen.

