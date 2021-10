Naturschützer zeichnen Oberallgäuer Förster für sein Engagement aus

Hubert Heinl hat sich nach Ansicht des Bundes Naturschutz „mit unglaublichem persönlichen Engagement“ fürs Ökosystem eingesetzt. Dafür wurde er ausgezeichnet.

Er sei aus „zähem fränkischen Holz geschnitzt“, sagt Richard Mergner, Chef des Bundes Naturschutz (BUND) in Bayern, über Hubert Heinl. Den 60-jährigen Leiter des staatlichen Forstreviers Sonthofen-West hat die Naturschutzorganisation mit der Karl-Gayer-Medaille ausgezeichnet. Sie erinnert an den im ausgehenden 19. Jahrhundert wirkenden Münchner Professor Karl Gayer, der als Vordenker eines naturgemäßen Waldbaus in Europa gilt.

Da steht Hubert Heinl in seinem Wald im Rohrmoos-Tal bei Oberstdorf, einem von Tiefenbach bis Sibratsgfäll in Vorarlberg verlaufenden Ost-West-Tals, beliebt bei Fahrradfahrern, Wanderern und im Winter bei Schneeschuh-Gehern. Seit fast 30 Jahren ist der Mann mit dem tief ins Gesicht gezogenen Filzhut hier für den Wald zuständig. Insgesamt umfasst sein Revier 2800 Hektar, ein Großteil erfüllt eine wichtige Schutzfunktion vor Lawinen, beispielsweise rund ums Riedberger Horn bei Balderschwang.

Viel Prominenz aus Forstwirtschaft und Naturschutzarbeit

An diesem Tag wird Heinl die Auszeichnung bei einem Waldbegang verliehen, an dem viel Prominenz aus Forstwirtschaft und Naturschutzarbeit im Freistaat teilnimmt. Der aus Roth in Mittelfranken stammende Revierleiter war vor 35 Jahren ins Allgäu gekommen. Zu viele Hirsche, Rehe und Gämse: Die Sanierung des Berg- und Schutzwaldes sei damals eine „mitunter trostlose Aufgabe“ gewesen, meint Mergner. Wegen des zu hohen Wildbestands und der damit einhergehenden Verbissschäden sei eine natürliche Verjüngung wichtiger Baumarten wie der Weißtanne fast unmöglich gewesen, erinnert sich auch Heinl an seinen Berufseinstieg im Allgäu. 1992 übernahm er das Revier als Leiter und verfolgte das Ziel eines naturnahen Waldes mit der „ihm eigenen Konsequenz“ (Mergner). Der Zeitbedarf sei immens gewesen.

"Nie auf seine 40-Stunden-Woche geschaut"

Heinl, Vater von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen, hat nach Schilderung Mergners als Revierleiter nie auf seine 40-Stunden-Woche geschaut. Und so gibt es die Anekdote, das die beiden Buben Johannes und Florian Ehefrau Ingrid einmal gefragt hätte, ob der Papa denn noch bei ihnen wohnte. Das war natürlich der Fall, aber Heinl war wohl wieder im Wald unterwegs, um sich um die Regulierung des Wildbestands oder die Moorpflege zu kümmern.

Dass in dem Revier jetzt ein stabiler Bergmischwald anzutreffen ist, erfüllt den dafür Ausgezeichneten mit großer Zufriedenheit. Den Exkursionsteilnehmern erklärt er die die Zusammenhänge und verweist auf die aktuellen Probleme der Fichtenwälder angesichts des Klimawandels. Diesbezüglich sei das Allgäu „noch eine Insel der Glückseeligen“, sagt Heinl. „Doch wer weiß, was die Zukunft noch bringt.“ Nach Ansicht des BUND ist ein stabiles Waldökosystem angesichts des Klimawandels heute wichtiger denn je. Doch der seit Jahrzehntenn schwelende Streit mit der Jagdlobby über die Bestände von Reh, Gams und Hirsch ist bis heute nicht beigelegt.

Schutz des Birkwilds und der Moore

Ausgezeichnet wird Heinl an diesem Tag auch für seine Verdienste um den Schutz des Birkwildes und der Moore. So engagierte er sich mit bei der Moor-Renaturierung des Werdensteiner Mooses nördlich von Immenstadt und kümmerte sich um die Pflege der Moore in seinem Revier. Vorbildcharakter besitze die von Heinl initiierte pflegliche Moorbeweidung mit Hochlandrindern, lobt der BUND. Der Mann mit dem Filzhut nimmt die Medaille samt Urkunde von Mergner entgegen, dann geht die Exkursion weiter. Schließlich will Heinl will den Teilnehmern der Waldbegehung noch so viel zeigen in seinen tannenreichen Mischwäldern.

