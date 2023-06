Das müssen Sie über das Nebelhorn im Allgäu wissen

Skigebiet und Ausgangspunkt für Wanderungen: Wir stellen das Nebelhorn im Allgäu vor. Die wichtigsten Informationen rund um Nebelhornbahn, Preise und Parken.

26.06.2023 | Stand: 12:48 Uhr

Einstiegspunkt für größere Touren im Sommer, gefragtes Skigebiet im Winter - das Nebelhorn zählt zu den beliebtesten Gipfeln im Allgäu. Wir stellen den 2224 Meter hohen Berg in den Allgäuer Alpen nahe Oberstdorf vor.

Unter anderem beantworten wir folgende Fragen:

Kann man zum Nebelhorn wandern?

Was kostet eine Fahrt mit der Nebelhornbahn?

Wo kann man beim Nebelhorn parken?

Das Nebelhorn liegt im Gemeindegebiet Oberstdorf und gehört zur Daumengruppe der Allgäuer Alpen. In der Nähe liegen etwa der Kleine Daumen, der Große Daumen und die Wengenköpfe. Am Gipfelaufschwung liegt das Edmund-Probst-Haus - einst Nebelhornhaus -, das ein beliebter Stopp für Wanderer bei Hüttentouren im Allgäu ist.

Wo kann man am Nebelhorn wandern?

Das Nebelhorn gilt als Einstieg zum Hindelanger Klettersteig, der allerdings nur für Geübte geeignet ist. Er führt in etwa sechs Stunden über die Wengenköpfe zum Großen Daumen. Wer zu Fuß zum Gipfel möchte, startet an der Talstation und kann dann beispielsweise durch den Faltenbachtobel nach oben wandern. Davor passiert man noch die Skisprungschanze.

Zum Abstieg bietet sich beispielsweise ein Weg "hintenrum" an: Über den Seealpsee kommt man über den Gleitweg ins Oytal und kann von dort zurück nach Oberstdorf laufen. (Mehr zu den Allgäuer Bergseen finden Sie hier.)

Der Seealpsee liegt nahe des Nebelhorns und am Gleitweg, der ins Oytal führt. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

In der Nähe liegen außerdem einige weitere bekannte Allgäuer Berge, etwa der Hochvogel oder das Rubihorn.

Nebelhornbahn: Öffnungszeiten und Preise

Wer nicht wandern will, kommt mit der Nebelhornbahn bis zum Gipfel. Insgesamt gibt es neben der Talstation drei weitere Stationen: die Station Seealpe, die Station Höfatsblick und die Gipfelstation. Aber Achtung: Wer auf den Gipfel will, muss an der Station Höfatsblick von der Nebelhorn- in die Gipfelbahn umsteigen. Oben kann man beispielsweise den Panoramaweg laufen, der sogar für Kinderwagen und Rollstühle geeignet ist. (Lesen Sie auch: Wandern in den Allgäuer Alpen - Tipps für Anfänger)

Die Nebelhornbahn fährt im Sommer und im Winter. Die Sommersaison geht 2023 von 27. Mai bis 5. November. Das sind die Öffnungszeiten (Stand Juni 2023):

erste Bergfahrt: 8.30 Uhr

letzte Talfahrt: 16.20 Uhr (ab Gipfel) 16.40 Uhr (ab Höfatsblick) 16.50 Uhr (ab Seealpe)



Die Wintersaison 23/24 geht am Nebelhorn voraussichtlich von 9. Dezember bis 1. Mai (Stand Juni 2023). Das sind die Öffnungszeiten:

erste Bergfahrt 8.30 Uhr

letzte Talfahrt 16 Uhr (ab Gipfel) 16.30 Uhr (ab Höfatsblick) 16.40 Uhr (ab Seealpe)



Wie teuer ist die Fahrt mit der Nebelhornbahn?

Für die Nebelhornbahn kann man Tagestickets, Mehrtageskarten oder Saisonkarten buchen. Die Preise für ein Tagesticket im Überblick:

Berg- und Talfahrt Erwachsener (Jahrgang 1963 - 2004): 42,00 Euro

Berg- und Talfahrt Senior (Jahrgang 1962 und älter): 41,00 Euro

Berg- und Talfahrt Jugendlicher (Jahrgang 2005 und 2006): 32,50 Euro

Berg- und Talfahrt Kind (Jahrgang 2007 - 2016): 20,00

Achtung: Diese Preise gelten nur bis zur Station Höfatsblick. Sie wollen wissen, wie teuer die Karte bis zur Gipfelstation ist oder wer ermäßigt Karten bekommt? Alle Preise in der Übersicht finden Sie hier.

Parken an der Nebelhornbahn

An der Talstation gibt es einen kostenpflichtigen Parkplatz. Das Ticket kostet 15 Euro pro Tag, wer mit der Seilbahn fährt, zahlt 5 Euro. Laut Website der OK-Bergbahnen kann man das Ticket über die App "Parkster" buchen.

Skifahren am Nebelhorn: Längste Talabfahrt Deutschlands im Allgäuer Skigebiet

Am Nebelhorn liegt außerdem ein beliebtes Skigebiet. Laut OK-Bergbahnen findet man hier die längste Talabfahrt Deutschlands: 7,5 Kilometer kann man von oben bis ins Tal wedeln. Die bereits seit 1930 fahrende Bahn wurde in den Jahren 2019 bis 2021 durch eine neue moderne 10-er-Kabinenbahn ersetzt. Pro Stunde kann die Nebelhornbahn bis zu 1200 Menschen transportieren. Die Bahn ist barrierefrei.

Aktuell stehen noch keine Preise für die Saison 2023/24 fest. Hier finden Sie die Preise für die Tagespässe der vorherigen Saison im Überblick.

Wie ist das Wetter am Nebelhorn? Blick auf die Webcam

Wie ist das Wetter aktuell am Nebelhorn? Liegt Schnee? Fragen wie diese kann ein Blick auf die Webcam beantworten. Insgesamt vier Webcams sind an dem Berg vorhanden:

die Livecam am Nebelhorn

die Webcam an der Bergstation

die Webcam an der Seealpe

die Webcam an der Gipfelstation

Hier können Sie auf alle Webcams zugreifen.