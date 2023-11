Neuanfang unterm Nebelhorn - Oberstdorf gründet neues Eishockey-Team

Nach drei Jahren Pause stellt der EC Oberstdorf wieder ein eigenes Eishockey-Team. Spielertrainer ist ein „alter Hase“ in der Szene - das sind seine Ziele.

08.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Wir haben den Jungs eine Zukunft gegeben“, sagt Sven Hindelang. Das soll der Hauptgrund für ihn und seinen Kollegen Stefan Fackler gewesen sein, beim EC Oberstdorf wieder ein Eishockey-Herrenteam zu gründen. Bis vor drei Jahren stellte der ECO in Zusammenarbeit mit dem ERC Sonthofen eine Mannschaft – als etliche Aktive 2020 in die Kreisstadt abwanderten, waren die Eisbären aus personellen Gründen nicht mehr spielfähig.

Erste Idee im Dezember 2022

Dennoch wussten die Organisatoren um junge und ehemalige Eishockeyspieler aus der Region, die die Schlittschuhe an den Nagel gehängt hatten, weil sie den Sprung aus der Jugend in die Herrenmannschaften nicht geschafft haben. So keimte bei Fackler und Hindelang im Dezember 2022 die Idee auf, ein eigenes Team zu stellen.

Im April wurden die Pläne konkret, bereits im Mai meldeten die Verantwortlichen ihr neues Team beim BEV an. Vom ersten Gedanken bis zum ersten Ligaspiel lag für alle Beteiligten viel Arbeit. Aus dem Nichts eine neue Mannschaft aus dem Boden zu stampfen, heißt Spieler zu reaktivieren, Spiele zu organisieren und vor allem Sponsoren und Helfer zu finden.

An einem Spieltag werden vom Sanitäter-Team über die Uhr bis zur Ansage eine Menge Helfer benötigt. „Wir sind zwar seit Jahren im Nachwuchsbereich tätig, aber uns war nicht klar, wie viel da im Hintergrund abläuft“, sagt Hindelang. Daher ist er besonders froh, dass er neben seiner Frau, der Ex-Nationalspielerin Natascha Schaffrik-Hindelang, und Coach Michael Grimm auch die ehemaligen Oberstdorfer Betreuer Caro und Andreas Mader mit ins Boot holen konnte.

Durchschnittsalter unter 22 Jahren

Das Engagement der Initiatoren damit belohnt, dass heuer unter Spielertrainer Grimm eine, laut Hindelang „sehr junge Mannschaft mit viel Potenzial“ für den ECO in der Bezirksliga aufläuft. Ältester auf dem Eis ist der 36-jährige Spielertrainer selbst, der jüngste im Kader ist Hindelangs 17-jähriger Sohn.

Das Durchschnittsalter des 24-köpfigen Teams liegt zwischen unter 22 Jahren. Die Hälfte der neuen Mannschaft hat längere Zeit pausiert, die Jungspunde verfügen hingegen überwiegend noch über keine Erfahrung im Herrenbereich, was sich nach einer schweren Aufgabe für das neue Trainerteam anhört. „Eishockey verlernt man nicht. Das Gefühl fürs Eis ist nie ganz weg, man muss es nur wieder herauskitzeln“, sagt Grimm und fügt hinzu, dass er durch das „harte Sommertraining“ hinter Kondition und Kraft bereits einen Haken machen konnte.

In drei Jahren will der ECO konkurrenzfähig sein

Die Tatsache, dass er so eine junge Truppe anführt, sieht der 36-Jährige als Vorteil, räumt aber ein, dass es im leistungstechnischen Bereich „Luft nach oben“ gibt. Dafür seit im Team vor allem der Zusammenhalt bestens.

„Das ist wo wichtig. Das Team ist agil, engagiert und fleißig. Was fehlt, ist die Erfahrung, aber das war uns bewusst“, sagt Grimm. Nicht nur seinen Jungs gegenüber verkörpert er daher die Devise, kleine Schritte zu gehen. Wie lange es dauern wird, bis die neue Mannschaft ihr Potenzial abrufen kann, können die Verantwortlichen nicht sagen. „Es wäre wünschenswert, wenn man die Entwicklung schon in der ersten Saison sehen würde, realistisch gesehen, ist es aber ein Projekt auf lange Sicht“, sagt Grimm. „In zwei bis drei Jahren wollen wir in der Bezirksliga konkurrenzfähig sein und um die Plätze eins bis vier mitspielen.“

Das wünscht sich Spielertrainer Grimm

Die Testspiele und die ersten Ligapartien untermauern, dass auch für den ECO der Schritt vom Junioren- in den Erwachsenenbereich groß ist. „Wir haben viel gelernt, wollen auch weiterhin aus jedem Spiel eine positive Geschichte mitnehmen – und aus dem Negativen lernen“, gibt Grimm die Marschrichtung vor. „Wo das Team am Ende steht, ist nicht abzusehen. Das geht mit dem Entwicklungsprozess einher“, sagt Grimm. Realistisch sei es für den ECO, sich von Spiel zu Spiel zu steigern, um für nächste Saison gewappnet zu sein.

In der ersten Saison nach dem Neubeginn liegt der ECO nach vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen noch abgeschlagen auf dem letzten Rang. Der Gefahr, dass sich negative Erlebnisse zu sehr aufs Gemüt der Spieler schlagen, steuert das erfahrene Trainerteam gegen.

„Als Trainer müssen wir auch Psychologen sein. Das wird eine große Herausforderung“, sagt Michael Grimm. Ein besonderes Anliegen hat der neue Spielertrainer deshalb noch für das Projekt Neuanfang: „Ich wünsche mir für Oberstdorf und vor allem für die erste Mannschaft, dass die Fans weiterhin kommen und uns noch mehr unterstützen. Das brauchen die Jungs.“