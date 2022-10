Noch hat der Marktgemeinderat Oberstaufen aber nicht entschieden, ob das Freibad in Thalkirchdorf tatsächlich neu gebaut wird. Wie es jetzt weiter geht.

25.10.2022 | Stand: 20:49 Uhr

In den leeren Schwimmbecken sammelt sich der Schmutz. Ein Schild an der Kasse zeigt noch die Eintrittspreise an, doch ein rostiges Gitter versperrt den Zutritt. Seit 2020 ist das Freibad im Oberstaufener Ortsteil Thalkirchdorf geschlossen, schon den dritten Sommer in Folge. Jetzt hat der Marktgemeinderat beschlossen, dass ein eventuelles neues Freibad wieder an dem ursprünglichen Standort entstehen soll. Allerdings ist derzeit noch unklar, ob das Bad überhaupt neu gebaut wird.

