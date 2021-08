Neue Fahrpläne für die Busse im südlichen Oberallgäu

Für die Buslinien im südlichen Oberallgäu gibt es neue Fahrpläne. Was der Hintergrund ist und wo es Informationen dazu gibt.

04.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Auf zahlreichen Buslinien im südlichen Oberallgäu gab es in den vergangenen Monaten Fahrplanwechsel. Der Grund: Die Pläne mussten mehrmals an die Gegebenheiten der Pandemie angepasst werden, teilt das Landratsamt mit. Seit einiger Zeit seien die Fahrpläne aber beständig, weshalb mit diesen das neue Fahrplanbuch erstellt wurde. Das Angebot ist auf die Sommersaison abgestimmt. Alle Fahrpläne für das südliche Oberallgäu sind in einem Heft zusammengefasst.

Zusätzliche Faltpläne bieten Überblick

Zusätzlich bieten Faltpläne einen Überblick über wichtige Strecken und Zeiten. Die Unterlagen gibt es an den Bahnhöfen, bei den Busunternehmen und den Verkehrsämtern im südlichen Oberallgäu, darüber hinaus auch im Bahnhof in Kempten und am dortigen Zentralen Busbahnhof.

Die Fahrpläne gibt es auch im Internet unter: www.mona-allgaeu.de/fahrplaene/suedliches-oberallgaeu.