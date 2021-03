Eine Firma baut in Sonthofen eine neue Kita für fast 90 Kinder. Die Stadt hat sich für ein Investorenmodell entscheiden, das im Oberallgäu bislang selten ist.

Kitas sind eine Pflichtaufgabe für Kommunen – so schreibt es der Gesetzgeber vor. Doch das bedeutet nicht, dass Städte oder Gemeinden diese Einrichtungen zwingend selbst bauen müssen. Ein Beispiel dafür gibt es in Sonthofen: Dort errichtet die Firma Conle eine Kindertagesstätte Am Entenmoos. Im Erdgeschoss soll Platz sein für mindestens 50 Kinder über drei Jahren und 36 unter drei Jahren.