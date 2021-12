Die marode Mehrzweckhalle ist weg. Jetzt will das SWW dort ein Gebäude mit Kita und zehn Wohnungen bauen. Warum manche das Vorzeigeprojekt dennoch kritisieren.

07.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Übers Geld wurde diesmal im Gemeinderat Blaichach nicht gesprochen. Vor einigen Wochen war von sieben Millionen Euro für eine neue Kindertagesstätte (Kita) in der Blaichacher Jahnstraße die Rede. Sie wird da gebaut, wo vorher die alte Mehrzweckhalle stand, und bekommt obendrauf noch Sozialwohnungen. Das alles will das Sozialwirtschaftswerk Sonthofen (SWW) in Erbbaurecht auf dem gemeindlichen Grundstück errichten. Im Gespräch ist auch, dazu in der Nähe ein Parkhaus zu bauen.