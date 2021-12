Neue Stellplätze am Bahnhof Sonthofen geplant: Wann ein P&R-Bereich enstehen könnte

Die Stadt will einen P&R-Bereich auf der Westseite des Bahnhofs in Sonthofen schaffen. Außerdem soll eine neue Unterführung entstehen. Was geplant ist.

10.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Steter Tropfen höhlt den Stein – dieses Motto passt zu Gesprächen mit der Bahn, wenn es um Verbesserungen geht. Deshalb lädt der VdK Ortsverband Sonthofen regelmäßig Abgeordnete aus der Region zu einer Gesprächsrunde. Konkret geht es um die Barrierefreiheit insbesondere der Bahnhöfe in Sonthofen und Immenstadt, die bis 2026 hergestellt sein soll. Daran hat sich zwar auch nach der jüngsten Online-Gesprächsrunde nichts geändert, obwohl VdK-Ortsvorsitzender Peter Götz darauf drängt, das Vorhaben früher umzusetzen. Doch zumindest signalisierten mehrere Abgeordnete aus dem Land- und Bundestag, sich parteiübergreifend dafür einzusetzen, dass sich der jetzige Zeitplan nicht weiter verzögert.