Photovoltaikanlage auf der Therme Oberstdorf treibt die Baukosten nach oben

Eine Photovoltaikanlage soll auf der neuen Therme in Oberstdorf künftig 15 Prozent des Energiebedarfs produzieren. Doch die Kosten steigen um 30 Prozent.

28.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Während in den vergangenen Monaten vor allem im Untergrund gebaut wurde, wächst der Neubau der Therme Oberstdorf jetzt langsam in die Höhe. Das Dach soll erst Ende des Jahres aufgebaut werden, doch es beschäftigte jetzt schon den Gemeinderat. Denn dort soll eine Photovoltaikanlage mit 650 Modulen installiert werden, die die Dachhaut ersetzt. Doch das Vorhaben wird rund 30 Prozent teurer als ursprünglich geplant: 635.000 statt 480.000 Euro soll die moderne Anlage kosten. Das führte im Gemeinderat zu Diskussionen. Doch trotz der Kritik, wurde der Auftrag schließlich mit 15 zu 6 Stimmen vergeben. Denn die Zeit drängt. (Lesen Sie auch: Neue Therme Oberstdorf: Was die Kosten steigen lässt)

