Therme-Neubau: Mehr Stahl lässt die Kosten steigen

Die Arbeiten für das 35-Millionen-Projekt in Oberstdorf kommen dank des bislang milden Winters gut voran. Docht Teile der Arbeiten werden teurer als geplant.

27.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Während sich die Betreiber der Oberstdorfer Bergbahnen in den vergangenen Wochen mehr Schnee und kältere Temperaturen gewünscht haben, waren die Verantwortlichen für den Therme-Neubau froh über das Wetter. „Wir konnten angesichts des milden Winters und der geringen Schneemenge durcharbeiten“, sagte Projektkoordinator Max Feldengut im Gemeinderat. „Nur in den Weihnachtsferien war Pause.“ So kamen die Arbeiten für den Rohbau gut voran. Im Jahr 2024 soll das neue Bad eröffnen.

