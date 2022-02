Neue Unterkunft für 54 Geflüchtete in Sonthofen geplant: Warum es Kritik von Bürgern gibt

Die Stadt Sonthofen will mit dem SWW Oberallgäu eine Asyl-Unterkunft an der Elsa-Brandström-Straße bauen. Warum einzelne Bürger das Projekt kritisch sehen.

31.01.2022 | Stand: 08:55 Uhr

Händeringend sucht der Landkreis Oberallgäu momentan Asyl-Unterkünfte – vor allem im Süden. Dort liefen 2021 viele Mietverträge aus, zum Beispiel für das Gebäude in Bolsterlang, aber auch für die Containerunterkünfte in Ofterschwang, Obermaiselstein, Sulzberg und Sonthofen. „Das waren zusammen ungefähr 150 Plätze“, sagte kürzlich Heinz-Joachim Pesch, Leiter des Amts für Migration am Landratsamt. Nun könnte in Sonthofen auf einem städtischen Grundstück ein neues Gebäude für 54 Geflüchtete entstehen. Die Pläne dafür wurden bei einer Online-Konferenz benachbarten Mietern und Eigentümern vorgestellt.