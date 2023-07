Erst abreißen dann bauen: Neue Wohnungen entstehen auf dem Kirchplatz-Quartier in Immenstadt

Viele Wohnungen, eine Kita und kleine Geschäfte: Die frühere Eberl-Druckerei in Immenstadt wird nächstes Jahr abgebrochen. Ab 2025 soll neu gebaut werden.

28.07.2023 | Stand: 11:43 Uhr

92 neue Wohnungen mit einem Mix aus Eigentum und Miete sollen in den nächsten Jahren im Zentrum von Immenstadt entstehen. Dazu wird das 10.000 Quadratmeter große Gelände der ehemaligen Eberl-Druckerei an der Jahnstraße bebaut. Neben den Wohnungen sind eine Kindertagesstätte und Läden in einem Teil der Gebäude vorgesehen.

