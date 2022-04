Neuer 67 Tonnen schwerer Trafo für das Umspannwerk in Sonthofen

Das Umspannwerk in Sonthofen hat einen neuen Trafo. Warum dafür sogar ein Schwerlasttransporter im Einsatz war.

Die Allgäuer Kraftwerke GmbH hat in der Nacht auf Dienstag einen neuen Transformator (kurz Trafo) auf das Gelände des Umspannwerks Sonthofen Mitte anliefern lassen, teilt das Unternehmen mit. Im Zuge des Umbaus des Umspannwerks wird einer der über 50 Jahre alten Trafos ersetzt.

Neuer Trafo in Sonthofen wiegt 67 Tonnen und stammt aus Regensburg

Der rund sieben Meter lange, drei Meter Breite und viereinhalb Meter hohe Trafo wiegt 67 Tonnen und wurde per Schwerlasttransport vom Hersteller SGB aus Regensburg angeliefert. Um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, legte der Spezialtransport den größten Teil der Strecke in den Nachtstunden zurück. Im Juni soll er seinen Betrieb aufnehmen.

