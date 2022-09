Neuer Beton von Brücke in Fischen muss schon wieder erneuert werden

Baufirma muss Schäden auf eigene Kosten beheben. Arbeiten werden im Oktober ausgeführt.

15.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Kaum gebaut, wird ein Teil der Betonschicht an der Brücke in Fischen-Weiler wieder erneuert. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, war die Brücke für die Umfahrung der B19 während der Bauarbeiten dort saniert worden. Es habe sich jedoch gezeigt, dass der Beton an einem Brückenteil Mängel hat. „Das hätte langfristig zu Schäden geführt“, erklärt Dr. Christian Hocke vom Staatlichen Bauamt. Deshalb müsse die Baufirma den Beton nun auf eigene Kosten erneuern, schildert Hocke. Das sei für Oktober geplant.

