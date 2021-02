Neuer Busbahnhof: Ein 1200-Quadratmeter-Dach für die Fahrgäste

5,9 Millionen Euro hat das moderne Mobilitätszentrum in Oberstdorf gekostet, durch das jetzt die ersten Fahrzeuge rollen. Künftig halten auch zwei Elektrobusse an den acht neuen Haltestellen

01.02.2021 | Stand: 18:19 Uhr

Es war ein Wettlauf gegen die Zeit: Rechtzeitig zur Nordischen-Ski-WM 2021 sollte das neue Mobilitätszentrum in Oberstdorf fertig sein. Das ist gelungen. Auch wenn nicht wie geplant Wintersportfans am Bahnhof in die Busse zu Skisprung- und Langlaufstadion steigen können, weil die Weltmeisterschaft ohne Zuschauer stattfindet. Trotzdem hob Bürgermeister Klaus King bei der feierlichen Inbetriebnahme die Bedeutung des neuen Verkehrsknotenpunkts für Oberstdorf hervor: „Ein modernes Mobilitätszentrum hat den alten Busbahnhof abgelöst.“ 5,9 Millionen Euro haben die acht Haltestellen mit der modernen Dachkonstruktion gekostet.